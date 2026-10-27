Mám 3 jablka a 2 vejce. Místo štrúdlu dělám dezert z 1 plechu, po kterém se jen zapráší

Mísa jablek na lince v říjnu přímo svádí k pečení. Jenže pustit se ve všední den do válení tenkého těsta a rolování se chce málokomu. Existuje rychlejší cesta, při které stačí pár běžných surovin, jedna mísa a obyčejný hrnek místo kuchyňské váhy.
Štrúdl chce trpělivost
Klasický jablečný štrúdl má své kouzlo, ale také pořádný seznam úkolů. Než se dostane do trouby, je potřeba rozválet tenké těsto, opražit na másle strouhanku s ořechy, namočit rozinky a celou roládu pečlivě zabalit tak, aby nepraskla. Pak se ještě zhruba 40 až 50 minut peče.
Plechový jablečný koláč z hrnkového těsta chutná podobně, protože stojí na stejném základu, tedy na jablkách, skořici a kapce citronu. Těsto se ale jen promíchá v míse, vylije na plech a jablka se poskládají navrch. S válením ani rolováním se tu nikdo zdržovat nemusí.
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tenhle skleněný demižon po babičce, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 1 200 Kč
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Klasický jablečný štrúdl Plechový koláč z hrnkového těsta Chuťový základ jablka, skořice a kapka citronu jablka, skořice a kapka citronu Těsto rozválet tenké těsto jen promíchat v míse a vylít na plech Náplň opražit na másle strouhanku s ořechy, namočit rozinky jablka poskládat navrch Tvarování roládu pečlivě zabalit tak, aby nepraskla bez válení a rolování Doba pečení zhruba 40 až 50 minut zhruba 30 až 45 minut podle plechu a trouby Začněte jablky, těsto počká
Jablka si připravte jako první, ať je pak máte po ruce. Nejlépe poslouží pevnější plody s výraznější kyselinkou, které se v troubě nerozpadnou na kaši a sladké těsto příjemně osvěží. Oloupejte je, vykrojte jádřince a nakrájejte na plátky.
Pevnější jablka s výraznější kyselinkou se při pečení nerozpadnou a sladké těsto osvěží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Aby plátky mezitím nezhnědly, pokapejte je citronovou šťávou a zasypte skořicí. Kdo má rád výraznější vůni, přidá ke skořici špetku mletého kardamomu nebo trochu nastrouhaného muškátového oříšku.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: mleté maso nikdy nesolte hned. Karbanátky budou šťavnaté díky 1 jednoduchému kroku Hrnek místo váhy
Suroviny se odměřují hrnkem o objemu zhruba 250 ml, takže váhu můžete nechat ve skříni. Důležité je používat pořád tentýž hrnek, aby poměr mouky, mléka a cukru zůstal stejný. Na menší plech budete potřebovat:
2 vejce 1 hrnek cukru krupice (u sladkých jablek klidně méně) 1 hrnek mléka ½ hrnku oleje 2 hrnky polohrubé mouky 1 prášek do pečiva 3 jablka, citronovou šťávu a skořici moučkový cukr na posypání
Postup zvládnete v pěti krocích:
V míse vyšlehejte vejce s cukrem, až hmota zesvětlí a trochu nabude na objemu. Za stálého šlehání přilijte olej a mléko. Mouku promíchanou s práškem do pečiva přisypávejte po částech a zapracujte ji jen tak dlouho, aby v těstě nezůstaly hrudky. Plech zhruba 30 × 25 cm vystelte papírem na pečení a těsto do něj rozlijte. Na tuhle dávku se hodí spíš menší rozměr, ve velkém plechu by vrstva vyšla tenká a koláč nízký. Plátky jablek rozložte po celém povrchu, klidně v řadách, ať se lehce překrývají jako tašky na střeše. Kdyby tři jablka na celou plochu nestačila, přikrojte ještě jedno. Kdy plech vytáhnout Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v předvánočním shonu za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Troubu předem rozehřejte na 180 °C a koláč do ní vložte, jakmile dosáhne nastavené teploty. Podle velikosti plechu a povahy trouby se peče zhruba 30 až 45 minut, takže spolehlivější než hodinky je dřevěná špejle. Zapíchněte ji doprostřed, a když vyjde suchá, je hotovo. Pokud se na ní drží syrové těsto, vraťte plech do trouby a zkoušku po chvíli zopakujte.
Dřevěná špejle zapíchnutá doprostřed koláče spolehlivě prozradí, jestli je uvnitř propečený. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zlátne vám vršek příliš rychle a střed je ještě syrový? Stačí plech volně zakrýt alobalem a pečení dokončit.
Pozor na šťavnatá jablka
Když koláč zůstane uprostřed mazlavý, bývá na vině příliš mnoho tekutiny. Jablka jsou z velké části voda a v horku ji pouštějí přímo do těsta. Plátky proto na těsto nevrstvěte do výšky. U odrůd, ze kterých při krájení teče šťáva, to platí dvojnásob.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny
Kdo by chtěl jablka místo plátků nastrouhat, ať je před rozložením na těsto krátce vymačká v dlaních. Šťáva, která přitom odteče, do koláče nepatří, a těsto si tak udrží vláčnost.
Teplý voní, vychladlý se lépe krájí
Krájet koláč hned po vytažení z trouby je velké pokušení. Vyplatí se ale chvíli vydržet. Dokud je koláč horký, nůž ho spíš trhá a na plechu zůstávají drobky. Teprve vychladlý se nechá nakrájet na pěkné pravidelné kostky. Zbytek klidně schovejte na zítřek, protože odleželý koláč bývá chuťově ještě o něco plnější.
Navrch stačí poprášit moučkovým cukrem. Do jablek můžete přimíchat hrst nasekaných vlašských ořechů nebo rozinky namočené v rumu a koláč bude štrúdl připomínat ještě víc.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani soda. Zažloutlá trouba bude zase bílá díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-recept-na-nejrychlejsi-hrnickovou-bublaninu-40525591, https://forbes.cz/zastavte-cas-vlacny-jablecny-kolac-s-korenim-vam-s-tim-pomuze/, https://www.rohlik.cz/tema/jablecny-kolac-pruvodce-pecenim, https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-neviditelny-jablecny-kolac-nejlepsi-zpusob-jak-vyuzit-posledni-jablka-40575125, https://forbes.cz/jablecny-pernik-z-mixeru-rychly-vlacny-podzimne-vonavy/, https://www.austria.info/cs/recepty/jablecny-strudl/, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/690348/jablka-v-hlavni-roli-7-lahodnych-podzimnich-receptu.html, https://www.denik.cz/gastronomie/jablecny-kolac-recept.html, https://www.denik.cz/gastronomie/jablecny-kolac-tvaroh/