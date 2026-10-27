Kaufland nabízí seniorům obrovskou slevu na celý nákup: Stačí si vybrat 1 ze 2 dnů v týdnu

Senioři mohou v Kauflandu ušetřit dvakrát týdně. Sleva 10 % se vztahuje na celý nákup, ale platí pouze na Slovensku.
Rostoucí ceny potravin, energií i léků zatěžují rodinné rozpočty a senioři patří mezi ty, kteří zdražování pociťují obzvlášť výrazně. Slovenský Kaufland proto přišel se speciální nabídkou,
díky níž mohou starší zákazníci ušetřit při každém nákupu. Sleva činí deset procent a vztahuje se na celý nákup, nikoli pouze na vybrané zboží. Má to ale několik podmínek, které je potřeba splnit. A především platí, že tuto výhodu mohou využít zákazníci na Slovensku, nikoli v českých prodejnách. Sleva má seniorům ulehčit každodenní nákupy
Kaufland svou akci zdůvodňuje rostoucími životními náklady. Potraviny totiž tvoří významnou část výdajů domácností a při nízkých příjmech musí lidé často pečlivě zvažovat, co si mohou dovolit. Průměrný slovenský důchod se pohybuje kolem 730 eur, tedy přibližně 17 730 korun. Pro srovnání,
průměrný český důchod podle ČSSZ v roce 2026 dosahuje 21 803 korun. „ Časť našich zákazníkov tvoria seniori, ktorí sú nám verní už celé roky. Chceme, aby u nás nielen radi nakupovali, ale aby sa im nákupy ešte viac oplatili. Preto sme pre nich pripravili špeciálnu 10-percentnú zľavu, ktorú môžu využiť až dvakrát do týždňa,“ uvedl Richard Bendík, ředitel nákupu a marketingu společnosti Kaufland Slovenská republika.
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Desetiprocentní zvýhodnění je připravené na pondělí a čtvrtek, vždy v čase od 7 do 11 hodin. Nárok na něj mají lidé ve věku alespoň 60 let, kteří vlastní Kaufland Card XTRA a mají ve svém profilu vyplněné datum narození. Pokud podmínky
splní, v kuponovém centru se jim automaticky objeví příslušný kupon. Ten je nutné nejprve aktivovat, a to v mobilní aplikaci, na webu nebo prostřednictvím zákaznického terminálu přímo v prodejně. Při placení pak stačí naskenovat zákaznickou kartu a sleva se uplatní na celý nákup, uvedl web TA3. Kupon lze použít jednou za den v kterékoli slovenské prodejně Kauflandu. Akce platí do 2. listopadu a vztahuje se na potraviny, drogerii i spotřební zboží.
Fotografie: Depositphotos
Seniorské slevy se objevují také u dalších slovenských obchodníků. Na jaře s podobnou nabídkou přišla například BILLA, která zavedla seniorský den každou středu od 7 do 11 hodin. Zákazníci starší 60 let mohli stejně jako v Kauflandu
získat desetiprocentní slevu na celý nákup. Česká BILLA však podobnou akci neplánuje a podle vyjádření svého manažera externí komunikace se soustředí na výhodné ceny pro všechny zákazníky. V minulosti nabízely seniorské slevy také některé české řetězce.
Globus se k nim podle webu TN částečně vrací prostřednictvím výhodných seniorských pondělků, ty se však týkají pouze hypermarketu v Chotíkově u Plzně.
Lidé starší 65 let, kteří jsou členy programu Můj Globus, tam mohou získat pětiprocentní slevu na celý nákup. Lidl, který nyní chystá změny, jak jsme na SvětěKreativity.cz psali, zase v roce 2023 vyzkoušel Seniorský týden, během kterého zlevnil vybrané produkty. Nešlo však o trvalou nabídku.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Kaufland, TA3, TN
Článek
Kaufland nabízí seniorům obrovskou slevu na celý nákup: Stačí si vybrat 1 ze 2 dnů v týdnu pochází z webu Světkreativity.