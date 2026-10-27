V mladém věku zemřel slavný herec a legendární dabér. Na jeho rolích vyrůstalo snad úplně každé dítě

Svět animovaných filmů přišel o výraznou osobnost. Držitel ceny Emmy a hlas Looney Tunes zemřel ve věku 46 let.
Svět animovaných filmů a seriálů zasáhla smutná zpráva. Ve věku pouhých 46 let zemřel kanadský herec a dabér Eric Bauza, který propůjčil hlas řadě známých kreslených postav. Největší slávu mu přinesla práce na legendární sérii Looney Tunes,
kde ztvárnil mimo jiné Bugse Bunnyho a Daffyho Ducka. Za své hlasové výkony získal také prestižní cenu Emmy v dětské a rodinné kategorii. Jeho úmrtí potvrdila rodina a následně i vedení Warner Bros. TV Group. Příčina úmrtí byla potvrzena rodinou
Eric Bauza pocházel z kanadského Ontaria a většinu své profesní dráhy zasvětil hlasovému herectví. Rodina ve svém prohlášení uvedla, že zemřel v důsledku hypertenzního srdečního onemocnění, uvedl The Guardian. Zprávu potvrdil také Channing Dungey, šéf Warner Bros. TV Group. Připomněl přitom, že Bauza dokázal v rolích oblíbených animovaných hrdinů
navázat na jejich dřívější slavné dabéry. Kromě dabingu se věnoval také stand-up komedii v losangeleském klubu Laugh Factory a často moderoval pořady zaměřené na popkulturu.
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Bauza během kariéry propůjčil hlas desítkám animovaných postav, nejvýraznější stopu ale zanechal v produkci Warner Bros. Jako Bugs Bunny a Daffy Duck se stal součástí novější éry Looney Tunes a za jejich ztvárnění získal Children’s and Family Emmy Award. Obě ikonické postavy si naposledy
zahrál v letošních snímcích Kojot vs. Acme a Bugs Bunny muzikál. Jeho práce tak zůstane spojena s hrdiny, které znají celé generace diváků. Bauza dokázal svým hlasem navázat na tradici, která je pro animovanou tvorbu typická už dlouhá desetiletí.
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Jeho talent se ovšem neomezoval pouze na Looney Tunes, jak je vidět z Wikipedie. V animovaném seriálu Neporazitelný převzal roli D. A. Sinclaira po Ezru Millerovi a v několika projektech ze světa Star Wars propůjčil hlas Lukeovi Skywalkerovi. V seriálu Kocour v botách se pak ujal hlavní postavy. Významnou část kariéry spojil také s
dalším známým kresleným hrdinou – datlem Woodym. Toho ztvárnil v celovečerních filmech produkovaných společnostmi Universal a Netflix. Eric Bauza tak po sobě zanechal rozsáhlou práci, která bude dál žít v animovaných filmech a seriálech. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu, a to herce Michaela Foresta.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
TheGuardian, Wikipedie, YouTube Your Star Facts
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