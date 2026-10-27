Češky přestávají kupovat kuchyňské utěrky. Nahrazují je 1 věcí, která rychle schne a nikdy nezapáchá

Večer po vaření to zná skoro každý. Hadr přehozený přes dvířka trouby je pořád vlhký, a když k němu přičichnete, ucítíte nakyslý pach. V mnoha kuchyních proto bavlněnou utěrku vystřídal tenký hadřík, který připomíná placatou houbičku a za pár hodin je suchý. Svěžest mu přitom drží hlavně to, jak rychle vyschne.
Proč bavlněný hadr začne páchnout
Nakyslý puch má na svědomí drobné mikroby, kterým vlhká tkanina vyhovuje. Zbytky jídla a tuku zachycené ve vláknech jim poskytují vydatnou potravu. V řadě domácností navíc mokrý hadr končí na radiátoru, protože horko má údajně zárodky zahubit. Tak spolehlivě to ale nefunguje, a dokud látka zůstává vlhká, mikroby v ní přežívají dál.
Jak moc záleží na rychlosti schnutí, ukázala v roce 2022 studie norského výzkumného ústavu Nofima, kterou otiskl odborný časopis Food Control. Vědci porovnali 17 druhů utěrek z běžného prodeje. Některé za stejnou dobu vyschly téměř úplně, jiným ubyla jen zhruba třetina vody.
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Nejhůř dopadla pletená bavlněná utěrka, která nasaje hodně vody a dlouho schne. V nových utěrkách, které zůstaly zmačkané, se salmonela dokonce množila. Po celém dni na háčku jí naopak výrazně ubylo. Výzkumníci proto radí vybírat utěrky, které rychle schnou, a mezi použitími je nechávat viset.
Hadřík, který vymyslel Švéd v roce 1949
Řeč je o takzvané švédské utěrce, které se u nás říká také houbová nebo celulózová. Vyrábí se ze směsi celulózy a bavlny, přičemž celulóza většinou výrazně převažuje. Vodu do sebe natahuje hlavně celulóza. Bavlněná vlákna v ní fungují jako výztuž, takže se hadřík netrhá ani při silném ždímání.
Patent na něj podal švédský inženýr Curt Lindquist v roce 1949. Vadilo mu, že klasické bavlněné hadry nikdy úplně nevyschnou, a chtěl spojit savost houbičky s rychlostí, jakou schne tenká látka. Ve Skandinávii od té doby patří k běžné výbavě kuchyně a v posledních letech se rozšířil i do amerických a českých domácností.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: mleté maso nikdy nesolte hned. Karbanátky budou šťavnaté díky 1 jednoduchému kroku Na co se hodí a kde klasická utěrka vyhrává
Když je švédská utěrka suchá, je ztuhlá jako kus kartonu. Stačí ji ale na chvíli namočit a promění se v ohebný a savý hadřík. Pak si poradí s rozlitým džusem, mastným stolem po večeři, poličkami v lednici nebo ulepenou dětskou židličkou.
Celou kuchyňskou výbavu ale nenahradí. V testu amerického magazínu America’s Test Kitchen se ukázalo, že na utírání umytého nádobí a leštění skleniček se moc nehodí a klasická utěrka si při tom vede lépe. Kdo tedy utírá nádobí ručně, může si jednu bavlněnou nechat na sklo a švédský hadřík používat na všechno ostatní.
Rozdíly mezi oběma druhy utěrek přehledně shrnuje tabulka:
Vlastnost Švédská utěrka Klasická bavlněná utěrka Materiál směs celulózy a bavlny bavlna Schnutí suchá za pár hodin schne dlouho Utírání umytého nádobí a skleniček moc se nehodí vede si lépe Aby opravdu nezapáchala Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v předvánočním shonu za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Po každém použití hadřík:
propláchněte; pořádně vyždímejte; pověste rozložený, třeba přes kohoutek nebo na háček.
Zmačkaný na dně dřezu by začal páchnout stejně jako obyčejný hadr. Když jste jím utírali šťávu ze syrového masa, vezměte si na další práci čistý hadřík a ten špinavý před dalším nasazením povařte. Pomůže i barevné rozlišení, třeba žlutý hadřík jen na prkénko po mase a modrý na jídelní stůl.
Po vyždímání pověste hadřík rozložený přes kohoutek nebo na háček, zmačkaný v dřezu by začal páchnout. Ilustrační foto.
Když hadřík potřebuje důkladnější očistu, stačí ho umýt saponátem nebo krátce povařit. Jestli snese pračku či myčku, se u jednotlivých výrobců liší, takže se vyplatí přečíst pokyny na obalu. Sušičku a aviváž vynechte, horko celulózová vlákna poškodí a aviváž sníží savost.
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Podle péče vydrží týdny až měsíce. Vysloužilý hadřík z čisté celulózy a bavlny patří do kompostu, nejlépe nastříhaný na menší kusy. U kousků s barevným potiskem raději nejdřív zkontrolujte složení, protože některé barvy se rozkládat nemusí.
Zdroje: https://nofima.com/publication/2042246, https://www.americastestkitchen.com/equipment_reviews/1177-eco-friendly-sponge-cloths, https://www.ecoseven.net/canali/eco-invenzioni/cosa-sono-gli-strofinacci-svedesi/, https://www.aol.com/clean-swedish-dishcloth-5-easy-000000198.html, https://www.aol.com/lifestyle/swedish-dishcloths-big-eco-friendly-033000670.html, https://energozrouti.cz/clanek/bakterie-domacnost-uterka-prani-hygiena, https://energozrouti.cz/clanek/znovupouzitelne-prirodni-uterky-celuloza