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Nejhorší český zlozvyk v zimě ničí drahá čelní skla. Vyklopené stěrače ztratí přítlak a prasknou

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Vyklápění stěračů před ranním mrazem vytahá přítlačné pružiny a hrozí rozbitím skla. Zjistěte, proč po nastartování zničí přimrzlé stěrače páčka v poloze AUTO.
Zaparkované osobní auto se zvednutými ramínky stěračů nad namrzlým čelním sklem.

Zaparkované osobní auto se zvednutými ramínky stěračů nad namrzlým čelním sklem.

Zdroj: Tony Webster / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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