Přilévat aditivum až po natankování je obří a drahá chyba. Hustý sliz se usadí jen v čerpadle

Tisíce řidičů vozí celou zimu v kufru auta plechovku s aditivem do paliva v přesvědčení, že při udeření silných mrazů stačí u stojanu přilít odměrku do nádrže a motor bude v bezpečí. Samotný koncentrát zimního aditiva však v promrzlém zavazadlovém prostoru houstne do rosolu, v již zakalené naftě parafín nikdy nerozpustí a po přechodu na benzin E10 navíc čelí úplně novému zimnímu problému i zážehové motory.
Přidávání vlastních aditiv do paliva přestalo být výsadou starších vznětových motorů a stalo se nutností i pro moderní přímovstřikové jednotky, přičemž
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu v technickém přehledu pohonných hmot vysvětluje, že standardní paliva u stojanů plní základní normy, ale vyšší podíl biosložek klade mnohem přísnější nároky na čistotu vstřikovačů a stabilitu paliva při odstavení. Zatímco u nafty bojují motoristé v chladném půlroce především s vylučováním krystalů parafínu a mazivostí vysokotlakých čerpadel, u benzinových aut přineslo plošné zavedení paliva Natural 95 ve specifikaci E10 zvýšené vázání vzdušné vlhkosti a rychlou degradaci paliva v nádrži.
Prémiová nafta se vyplatí jen výjimečně. Vstřikovače spolehlivě ochrání levnější řešení z plechovky Paradox zimního aditiva do nafty: V mrazu ztuhne v kufru dřív než samotné palivo
Nejrozšířenější chybou majitelů naftových aut je skladování načaté lahvičky nebo kovové plechovky se zimním aditivem přímo v boční kapse zavazadlového prostoru. Když pak v noci klesne teplota k minus sedmi stupňům Celsia a řidič přijede ráno k čerpací stanici, vytáhne z kufru ledovou nádobku a snaží se odměřit předepsanou dávku do hrdla nádrže. Z lahvičky ale místo řídké kapaliny vytéká hustý medovitý gel, nebo dokonce vypadávají tuhé chuchvalce.
Příčina spočívá v chemickém složení samotných depresantů, tedy látek upravujících filtrovatelnost nafty v mrazu. Tyto koncentrované polymery mají samy o sobě bod tuhnutí kolem nuly až minus pěti stupňů Celsia. Svou mrazuvzdornou funkci získávají teprve ve chvíli, kdy se v poměru jedna ku tisíci dokonale rozptýlí ve velkém objemu motorové nafty. Pokud ledový a zhoustlý koncentrát z kufru nalijete do hrdla nádrže, vůbec se s přitékající naftou nesmísí. Steče v podobě nerozpuštěného slizu na dno nádrže nebo zůstane nalepený na stěnách plnicího potrubí a sacím koši čerpadla.
Druhé železné pravidlo se týká okamžiku, kdy přísadu do nafty aplikujete. Depresant nedokáže rozpustit krystaly parafínu, které se v naftě již vytvořily. Jakmile teplota paliva v nádrži klesne pod takzvaný bod vylučování parafínu, což u přechodové nafty bývá už kolem minus pěti až minus osmi stupňů Celsia, začnou v palivu vznikat mikroskopické voskové destičky a nafta se mléčně zakalí. Nalít aditivum do takto prochladlé nádrže je zcela zbytečné. Úkolem aditiva je obalit zárodky parafínu ještě v teplé a čiré naftě, aby z nich v mrazu nemohly vyrůst velké shluky ucpávající palivový filtr. V říjnu a listopadu proto nespoléhejte na to, co je právě v podzemních tancích benzinky, protože včasný přechod na
přechodovou a zimní naftu podle teplotních tříd můžete u méně vytíženého auta bezpečně pojistit jen aditivem přilitým v předstihu.
Ranní zahřívání auta na místě motoru škodí. Zbytečný zvyk ředí olej a ničí stěny válců Proč po zavedení benzinu E10 potřebují zimní aditivum i benzinové motory
Dlouhá léta platilo, že řidiči benzinových aut nemusí v zimě řešit žádnou chemii do paliva, protože benzin v českých mrazech nezamrzá. Zásadní obrat přinesla změna na čerpacích stanicích, kde dřívější benzin Natural 95 s označením E5 nahradila specifikace E10. Povinné parametry těchto paliv stanovuje
vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, která prostřednictvím normy ČSN EN 228 umožňuje v běžném automobilovém benzinu přítomnost až deseti procent objemových kyslíkatých biosložek, nejčastěji bezvodého bioethanolu.
Samotný líh má sice vysoké oktanové číslo, ale z fyzikálního hlediska je silně hygroskopický. To znamená, že na sebe neustále váže vzdušnou vlhkost z prostoru nad hladinou v palivové nádrži. Během podzimu a zimy, kdy se přes den auto ohřeje jízdou a v noci na mrazu prudce vychladne, kondenzuje na vnitřních stěnách poloprázdné nádrže voda. Bioethanol v benzinu E10 tuto vodu postupně pohlcuje, až dosáhne hranice nasycení.
V ten okamžik nastává nebezpečný jev zvaný fázová separace. Směs vody a lihu je těžší než čistý uhlovodíkový benzin, takže se od paliva náhle oddělí a klesne přímo na dno nádrže k sacímu hrdlu palivového čerpadla. Horní vrstva benzinu přitom přijde o líh, čímž jí skokově klesne oktanové číslo o tři až čtyři jednotky, zatímco u dna leží agresivní vodnatá lihová břečka, která způsobuje důlkovou korozi čerpadla, zalepuje jemná sítka a při ranním startu způsobí vynechávání zapalování. Kriticky ohrožená jsou především auta, která v zimě vyjíždějí jen o víkendech, a dále vozy, u nichž majitelé zvolili
přestavbu na pohon LPG, takže jim benzin E10 slouží pouze na zahřívací starty a v nádrži bez obměny stárne celé měsíce. Benzin Natural 95 ve specifikaci E10 obsahuje až deset procent bioethanolu, který při delším odstavení vozu váže vzdušnou vlhkost. Foto: Mike Mozart / Wikimedia CC 2.0 Nebezpečný relikt minulosti: Proč do benzinu E10 nikdy nelít lihové odvodňovače
Mnoho starších řidičů má v garáži ještě z dob karburátorových škodovek a prvních vstřikování lahvičky s tradičními zimními pohlcovači vody do benzinu na bázi čistého etanolu nebo izopropylalkoholu. Tyto přípravky dávaly dokonalý smysl v době, kdy čerpací stanice prodávaly čistý ropný benzin bez biosložky. Když se tehdy na dně nádrže vytvořila kapka zkondenzované vody, přilitý panák lihu vodu navázal a bezpečně ji protáhl motorem do výfuku.
Dnes je ale v každé padesátilitrové nádrži benzinu Natural 95 E10 už přímo z rafinerie přimícháno až pět litrů čistého lihu. Pokud do takového paliva v zimě přilijete další lihový odvodňovač, pouze překročíte přípustnou koncentraci alkoholu v palivové soustavě. Tím okamžitě urychlíte fázovou separaci, poškodíte pryžová těsnění a u moderních přímovstřikových motorů GDI, TSI či EcoBoost zhoršíte mazání vysokotlakého benzinového čerpadla. Do současného benzinu E10 proto nepatří lihové pohlcovače vody, ale moderní multifunkční aditiva se stabilizátory oxidace, inhibitory koroze a detergenty na bázi polyetheraminů, které udržují vstřikovací trysky a sací ventily bez karbonových úsad.
Typ paliva a motoru Hlavní zimní hrozba v nádrži Jaké aditivum zvolit Čemu se přísně vyhnout Motorová nafta B7 (motory TDI, HDi, dCi, CRDi) Vylučování krystalů parafínu a ucpání palivového filtru Zimní depresant se zvýšením cetanového čísla a mazivosti Lít ztuhlé aditivum z vymrzlého kufru do již zakalené nafty Benzin Natural 95 E10 (běžný denní provoz) Karbonizace vstřikovačů a sacích ventilů při studených startech Čisticí aditivum pro GDI a MPI motory s ochrannou mazací složkou Používat staré lihové přípravky proti zamrzání paliva Benzin E10 u aut na LPG, hybridů a víkendových vozů Vázání vzdušné vlhkosti, fázová separace a kyselá koroze čerpadla Stabilizátor benzinu E10 s antioxidační a antikorozní přísadou Nechávat v nádrži benzin E10 déle než dva měsíce bez stabilizátoru Vysokooktanový benzin 98 a 100 oktanů (s ETBE) Minimální riziko vodnatění díky nahrazení lihu etherem ETBE Volitelně čisticí aditivum pro přímé vstřikování jednou za 5000 km Míchat různé chemické čističe palivové soustavy v jedné nádrži Chyba u stojanu: Proč aditivum nalité až po dotankování zůstane v trubce
I to nejkvalitnější aditivum selže, pokud ho řidič u čerpací stanice použije v opačném pořadí, tedy nejprve natankuje plnou nádrž a teprve poté do hrdla chrstne odměrku přísady. Plnicí potrubí vedoucí od víčka v blatníku dolů k samotné nádrži není krátká rovná roura, ale téměř metr dlouhá, několika ohyby tvarovaná hadice vybavená zpětnou klapkou proti vyšplouchnutí paliva při nehodě a zúženým hrdlem.
Když nalijete padesát mililitrů hustého aditiva do hrdla až po vypnutí pistole, zachytí se velká část přípravku nad zpětnou klapkou a na stěnách vlnovcové trubky. Ta část, která přece jen proteče do nádrže, skončí v klidné hladině bez jakéhokoli promíchání. Jak ukazují pravidelné
kontroly jakosti pohonných hmot prováděné Českou obchodní inspekcí, samotné palivo ze stojanu sice drží normované parametry, ale nerovnoměrně rozmíchaný koncentrát v nádrži nedokáže rovnoměrně upravit bod filtrovatelnosti celého objemu. Jakmile se v prochladlé naftě jednou vysráží krystaly parafínu, ucpaný palivový filtr už žádné dodatečně nalité aditivum nerozpustí. Foto: Diego Torres Silvestre / Wikimedia CC 2.0 Hrozí předávkování aditivem a jak je to se zárukou na motor
Při klesajících teplotách mají někteří motoristé tendenci lít do nádrže aditivum od oka v pětinásobné dávce s představou, že tím vytvoří arktickou naftu do minus třiceti stupňů. U moderních zimních depresantů platí, že při očekávaných mrazech pod minus patnáct stupňů Celsia výrobcem povolené zdvojnásobení nebo ztrojnásobení dávky skutečně posune hranici filtrovatelnosti o další tři až čtyři stupně níže.
Extrémní předávkování, kdy řidič vylije celou půllitrovou plechovku určenou na pět set litrů paliva do jediné padesátilitrové nádrže, má však přesně opačný efekt. Nadměrné množství polymerů v naftě zhorší rozprášení paliva z jemných otvorů piezoelektrických vstřikovačů, prodlouží hoření ve válci a zvýší tvorbu sazí, které rychleji zanášejí filtr pevných částic DPF a ventil zpětného vedení výfukových plynů EGR. U benzinových motorů pak předávkování čisticími přísadami vede k uvolnění většího množství starých úsad najednou a k zakouření katalyzátoru či filtru pevných částic GPF.
Auto začalo víc žrát. Než objednáte opravu, porovnejte, jak jezdíte Správný postup dávkování aditiv do nafty i benzinu v zimní sezóně
Aby aditivum v nádrži skutečně zafungovalo na sto procent, ochránilo vstřikovací soustavu a ušetřilo vám jarní servisní výdaje, dodržujte při každém zimním tankování těchto pět pravidel:
Nádobku se zimním aditivem do nafty nikdy nenechávejte přes noc v promrzlém kufru auta; přeneste ji před jízdou na čerpací stanici z domova, kde má pokojovou teplotu a dokonale tekutou konzistenci. U vozů s bezvíčkovým hrdlem nádrže typu EasyFuel použijte k nalití aditiva plastový trychtýř z povinné výbavy vozu nebo špičku tankovací pistole, kterou zatlačíte horní pojistnou klapku, jinak aditivum vyteče odtokovým kanálkem pod auto. Přesně odměřenou dávku aditiva nalijte do hrdla vždy před samotným čerpáním paliva, aby ji následný prudký proud třiceti až padesáti litrů nafty či benzinu ze stojanu spláchl do nádrže a v celém objemu dokonale zvířil. U aut na LPG a vozů, které v zimě vyjíždějí jen občas, tankujte v chladném období buď prémiový stooktanový benzin s etherem ETBE místo bioethanolu, nebo do každého tankování benzinu Natural 95 E10 přidejte stabilizátor paliva zabraňující vázání vody. Po natankování aditivovaného paliva ujeďte alespoň deset kilometrů, aby se ošetřená směs dostala z nádrže přes palivový filtr a vysokotlaké čerpadlo až do samotných vstřikovacích trysek ještě před nočním mrazem. Zdroje fotografií Tankování paliva do osobního automobilu u čerpací stanice: MichalPL / Wikimedia CC 4.0 Detail tankovací pistole v hrdle palivové nádrže: Mike Mozart / Wikimedia CC 2.0 Kovový palivový filtr pod podvozkem automobilu: Diego Torres Silvestre / Wikimedia CC 2.0