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Přilévat aditivum až po natankování je obří a drahá chyba. Hustý sliz se usadí jen v čerpadle

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Osobní automobil u stojanu čerpací stanice se zasunutou tankovací pistolí v hrdle nádrže.

Osobní automobil u stojanu čerpací stanice se zasunutou tankovací pistolí v hrdle nádrže.

Zdroj: MichalPL / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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