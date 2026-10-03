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Když na veřejnosti do postele, tak jedině s vlastní manželkou

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Dennívýzva
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Sodoma, Gomora, dokážete si to vůbec představit? Že byste svou zákonnou nebo svého zákonného vzali před očima mnoha lidí obřadně okolo pasu, zašeptali: „pojď, lásko, půjdeme si na chvilku lehnout“ a odvedli do postele?
Když na veřejnosti do postele, tak jedině s vlastní manželkou

Když na veřejnosti do postele, tak jedině s vlastní manželkou

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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