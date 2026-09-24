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Švestkáče z kynutého těsta jsou tradiční pečené buchty plněné čerstvými švestkami

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Konec léta u nás doma znamená jediné: do kuchyně přijdou švestky, zadělá se kynuté těsto a pečou se velké švestkáče do pekáče. Dělala je moje babička, miloval je i táta a právě tahle verze s půlkami švestek, kostkou cukru uvnitř a poctivě máslem potřeným povrchem patří mezi recepty, které se u nás drží roky. Jsou šťavnaté, voňavé a nejlepší ještě trochu teplé.
Obrázek k receptu s názvem Švestkáče aneb pečené buchty z kynutého těsta: Tradiční recept s čerstvými švestkami, který se vrací každé září

Obrázek k receptu s názvem Švestkáče aneb pečené buchty z kynutého těsta: Tradiční recept s čerstvými švestkami, který se vrací každé září

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Švestkáče aneb pečené buchty z kynutého těsta: Tradiční recept s čerstvými švestkami, který se vrací každé září
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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