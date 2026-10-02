Svázala jsem k sobě víčka od zavařovaček. Teď mi nádhernou podzimní dekoraci závidí celá ulice

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Venku se ochladilo, listí zbarvuje stromy dozlatova a dohněda. Právě teď se mnoho z nás stahuje dovnitř, kde hledá způsoby, jak si zpříjemnit dlouhé večery. Dekorace z obchodů však často stojí stovky korun a po sezoně končí v krabici na půdě. Přitom řešení může ležet přímo ve vaší spíži – mezi prázdnými sklenicemi od zavařování a jejich kovovými součástkami.
Možná jste už někdy přemýšleli, co s hromadou starých zavařovaček, které se válí ve sklepě. Než je odnesete do kontejneru, zkuste jim dát druhou šanci. Upcyklace těchto běžných předmětů dokáže vyčarovat překvapivě stylové doplňky, které vaší domácnosti dodají autentický podzimní nádech.
Tajemství dokonalé dýně z kovových kroužků
Inspiraci pro první projekt přinesla tvůrkyně Corinne Blackstone. Její nápad spočívá v proměně šroubovacích kroužků ze zavařovaček v prostorovou dekoraci připomínající dýni. Klíčem k úspěchu je použít právě duté kroužky (obroučky, které přidržují víčko na sklenici), nikoliv plná víčka.
Kroužky mají uprostřed přirozený otvor, kterým snadno provléknete pevný provázek nebo tenký drátek. Není třeba nic vrtat ani razit kladívkem. Navlékněte jich dostatečné množství – obvykle kolem dvaceti až třiceti kusů podle velikosti – a stáhněte je do kruhu tak, aby vytvořily charakteristické žebrování dýně.
Pro ještě autentičtější vzhled můžete kroužky předem nastříkat oranžovou, měděnou nebo zlatou barvou ve spreji. Do horní části pak vlepte kousek skořice, malou větvičku nebo sušený stonek jako stopku. Výsledná dekorace působí překvapivě profesionálně a krásně se vyjímá na parapetu, komodě i venkovní verandě.
Když se sklenice promění ve svícen plný atmosféry
Po výrobě dýně vám pravděpodobně zbudou samotné sklenice. Ty představují ideální základ pro domácí svícny, které navodí útulnou náladu během podzimních večerů. Možností, jak je ozdobit, existuje nespočet – záleží jen na vaší fantazii a materiálech, které máte po ruce.
Vyrazte na procházku do lesa nebo parku a nasbírejte přírodní poklady: drobné šišky, žaludy, kaštany, barevné suché listí nebo zajímavé větvičky. Tyto plody můžete buď nasypat přímo na dno sklenice kolem svíčky, nebo je nalepit na vnější stranu skla.
Při lepení listů se skvěle osvědčuje tekuté lepidlo typu Herkules nebo Mod Podge. Listy potřete z obou stran – lepidlo po zaschnutí zprůhlední, listy zakonzervuje a ty pak krásně propouštějí teplé světlo svíčky. Výsledek působí jako profesionální lucerna z řemeslného trhu.
Hrdlo sklenice můžete dále ozvláštnit jutovým provázkem, elegantní stuhou, kouskem krajky nebo dekorační papírovou páskou. Z obyčejné nádoby od okurek tak během chvíle vznikne rustikální ozdoba, která vypadá, jako byste ji koupili v designovém obchodě.
Pokud vás znepokojuje bezpečnost při kombinaci hořlavých materiálů se skutečným plamenem, sáhněte po LED čajových svíčkách na baterie. Jejich teplé žluté světlo a jemné poblikávání dnes dokonale napodobí klasický plamínek, aniž by hrozilo jakékoli riziko vznícení.
Elegantní dózy, které vypadají jako z butiku
Třetí způsob využití kombinuje sklenici i kovové víčko dohromady. Výsledkem jsou stylové úložné nádoby, které perfektně poslouží v kuchyni na sypké potraviny, v koupelně na vatové tampony nebo v pracovně na kancelářské drobnosti.
Postup je jednoduchý: do středu kovového víčka prorazte nebo provrtejte otvor a přišroubujte ozdobnou nábytkovou úchytku. Může jít o kovové knopky, keramické madla s patinou nebo dřevěné prvky. Pokud chcete sjednotit vzhled, celé víčko i s úchytkou nastříkejte barvou na kov – skvěle fungují matné tóny, černá, bílá, měděná či zlatá.
Takto upravené dózy působí uceleně a profesionálně. Nikdo by neřekl, že vznikly ze starých zavařovaček, které jste chtěli původně vyhodit. Navíc si můžete vyrobit celou sadu v jednotném stylu, což dodá vaší domácnosti harmonický vzhled.
Zdroj: youtube.com
Tvoření, které šetří peněženku i planetu
Upcyklace zavařovacích sklenic a jejich součástek dokazuje, že k vytvoření stylového domova nepotřebujete utrácet stovky korun v obchodech. Stačí trochu času, běžné nářadí a ochota dát starým věcem nový smysl.
Tyto projekty navíc omezují zbytečný odpad a umožňují vám zapojit do tvoření celou rodinu. Děti si užijí sběr přírodních materiálů i malování sklenic, zatímco vy si vychutnáte klidné chvíle strávené rukodělnou prací. A až vám sousedé začnou závidět vaše podzimní dekorace, můžete se s nimi podělit o tajemství jejich vzniku.
Zdroje článku: youtube.com, ireceptar.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková