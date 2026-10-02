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Svázala jsem k sobě víčka od zavařovaček. Teď mi nádhernou podzimní dekoraci závidí celá ulice

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Sychravé dny lákají k domácímu tvoření. Místo nákupu drahých dekorací stačí sáhnout po starých zavařovačkách a jejich kroužcích.
Svázala jsem k sobě víčka od zavařovaček. Teď mi nádhernou podzimní dekoraci závidí celá ulice

Svázala jsem k sobě víčka od zavařovaček. Teď mi nádhernou podzimní dekoraci závidí celá ulice

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:30

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