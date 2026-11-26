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Důvodů, proč karta zůstane v bankomatu, je několik. Může jít o technickou závadu, bezpečnostní opatření nebo pokyn banky. Některé bankomaty kartu také vtáhnou zpět, pokud ji po vysunutí včas neodeberete. Z chybového hlášení se přesnou příčinu vždy nedozvíte.
Může vám kartu vrátit pobočka?
Pokud je bankomat součástí pobočky a ta má otevřeno, můžete se zeptat personálu, jak postupovat. Možnost vrácení karty závisí na pravidlech provozovatele bankomatu a banky, která kartu vydala. U nezávislého provozovatele Euronet se například zadržené karty držitelům nevracejí.
MONETA Money Bank v takové situaci doporučuje požádat rovnou o náhradní kartu. Karta vyjmutá z bankomatu totiž může být poškozená a nefunkční. I když vám na pobočce poradí, zadržení karty co nejdříve oznamte také její vydávající bance.
Když za zadržením karty stojí podvod
Karta může uvíznout také kvůli podvodné úpravě čtečky, které se říká libanonská smyčka. Člověk má dojem, že kartu vtáhl bankomat, a odejde. Karta se přitom může dostat do rukou pachatele. I proto má smysl řešit blokaci hned, jak zjistíte, že vám bankomat kartu nevrátil.
Co říká zákon o neoprávněných transakcích
Podle § 165 zákona o platebním styku je třeba ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití karty oznámit bance bez zbytečného odkladu. O tom, kdo ponese ztrátu z neoprávněné transakce, pojednává § 182. V některých případech může klient nést ztrátu do výše 50 eur. Celou ztrátu může nést tehdy, pokud ji způsobil vlastním podvodným jednáním nebo úmyslným či hrubě nedbalým porušením svých povinností.
Zadrženou kartou se zabýval také Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 32 Cdo 2947/2016. V daném případě ji považoval za ztracenou, protože s ní klient už nemohl nakládat. Ústavní soud však tento rozsudek později zrušil. Při posuzování odpovědnosti za neoprávněné výběry záleží na okolnostech konkrétního případu a na tom, zda porušení povinnosti skutečně způsobilo ztrátu.
Modelový příklad. Bankomat v zahraničí kartu nevrátil
Při výběru hotovosti se na displeji objeví chyba a karta zůstane uvnitř. Pobočka má zavřeno. Klient kartu dočasně zamkne v mobilním bankovnictví a přes oficiální linku své banky nahlásí, co se stalo. Pokud má podezření na zneužití, požádá o trvalou blokaci a vydání náhradní karty.
Pokud jeho banka nabízí samostatnou virtuální kartu, může ji využít k placení ještě před doručením nové plastové karty. Například Air Bank umožňuje vytvořit virtuální kartu v aplikaci a rovnou ji používat. Pro placení u terminálu ji lze přidat do Apple Pay nebo Google Pay.
Jak postupovat krok za krokem
1. Zabezpečte kartu a kontaktujte svou banku. Pokud můžete kartu v aplikaci dočasně zamknout, udělejte to hned. Zadržení nahlaste přes aplikaci nebo na oficiální lince banky. Při podezření na zneužití požádejte o trvalou blokaci.
2. Zkontrolujte pohyby na účtu. Pokud bankomat peníze nevydal, ale částka se z účtu odečetla, reklamujte výběr u své banky. Poznamenejte si místo, čas a částku výběru. Pokud na účtu vidíte platbu nebo výběr, který jste neprovedli, oznamte to bance co nejdříve.
3. Domluvte se na vydání náhradní karty. Po trvalé blokaci můžete požádat o novou kartu. Způsob vydání i termín doručení vám sdělí vaše banka.
Zdroje článku: csob.cz, csob.cz, e-sbirka.gov.cz, zakonyprolidi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová