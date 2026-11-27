KVÍZ: Většina dospělých by dnes u tabule z českých dějin propadla a pletla by Karla IV. s Masarykem
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KVÍZ: Většina dospělých by dnes u tabule z českých dějin propadla a pletla by Karla IV. s MasarykemZdroj: DarioStudios / Depositphotos
Článek byl publikován 27.11.2026 06:30
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