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Sušíte prádlo na topení? Z jedné pračky se do bytu odpaří dva litry vody

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Dennívýzva
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Z jedné jediné dávky mokrého prádla se do vašeho bytu odpaří zhruba dva litry vody. Přesně tolik tekutiny, kolik se vejde do velké plastové láhve od limonády, tak skončí přímo u vás doma. Rozložený sušák vedle radiátoru je přitom v českých domácnostech a zejména v panelácích během zimy naprostou samozřejmostí. Jenže voda z mokrých věcí jen tak nezmizí. Zůstane viset ve vzduchu a následně se usadí na oknech i stěnách.
Sušíte prádlo na topení? Z jedné pračky se do bytu odpaří dva litry vody

Sušíte prádlo na topení? Z jedné pračky se do bytu odpaří dva litry vody

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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