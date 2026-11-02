Sušíte prádlo na topení? Z jedné pračky se do bytu odpaří dva litry vody

Z jedné jediné dávky mokrého prádla se do vašeho bytu odpaří zhruba dva litry vody. Přesně tolik tekutiny, kolik se vejde do velké plastové láhve od limonády, tak skončí přímo u vás doma. Rozložený sušák vedle radiátoru je přitom v českých domácnostech a zejména v panelácích během zimy naprostou samozřejmostí. Jenže voda z mokrých věcí jen tak nezmizí. Zůstane viset ve vzduchu a následně se usadí na oknech i stěnách.
Co odpařená voda provádí s bytem i zdravím
Skotští vědci z Glasgow School of Art spočítali, že sušení jedné průměrné pračky uvolní do interiéru přibližně dva litry vlhkosti. V málo větraném pokoji to může představovat až třetinu veškeré vzdušné vlhkosti v místnosti. Prvním varovným signálem bývají orosená a zamlžená okna.
Teplý a vlhký vzduch se totiž na studených sklech a chladných zdech okamžitě sráží do drobných kapek. Na takto provlhlých místech pak vznikají ideální podmínky pro plísně a roztoče, kteří podle výzkumníků patří mezi známé spouštěče astmatu. Zdravá vlhkost v bytě by se měla pohybovat v rozmezí od 40 do 60 procent. Jakmile se dlouhodobě drží nad touto hranicí, plísně a roztoči mají vyhráno.
Proč nepomůže pustit topení naplno
Spousta lidí ve snaze urychlit schnutí otočí hlavici radiátoru na maximum, čímž ale dělá další zbytečnou chybu. Spotřeba energie prudce vzroste, účty za vytápění vyskočí nahoru, ale odpařená voda v místnosti zůstane pořád. Profesor Colin Porteous z Glasgow School of Art upozorňuje, že tímto způsobem vlastně platíte dvakrát. Poprvé při vyúčtování za energie a podruhé vlastním zdravím kvůli nadměrné vlhkosti.
Foto: Pixabay
Situaci přitom jednoduše nevyřeší ani trvale pootevřené okno. Vlhkost sice postupně odejde ven, ale spolu s ní uniká i drahocenné teplo, což opět zbytečně prodražuje vytápění.
Jak v zimě sušit prádlo rozumně
Ideální variantou zůstává sušení venku nebo alespoň na balkoně. Pomůže, i když prádlo necháte na čerstvém vzduchu jen několik hodin, protože doma se pak do prostoru odpaří jen zbytek zadržené vody. Samotnému sušení výrazně ulevíte už při praní, pokud prádlo vyždímáte na nejvyšší možné otáčky, které daný materiál snese. Do vzduchu se pak logicky dostane mnohem méně vody.
Pokud už musíte sušit uvnitř, vyhraďte si k tomu jednu konkrétní místnost s oknem a zavírejte do ní dveře, aby se vlhkost nešířila do celého bytu. Rozhodně se vyhněte ložnici, která bývá chladnější a studený vzduch v ní pojme vlhkost mnohem hůř. Jednotlivé kusy oblečení věšte s dostatečnými mezerami, případně je dejte rovnou na ramínka, kde uschnou ještě rychleji.
Místnost se sušákem několikrát denně nárazově vyvětrejte. Stačí na pár minut otevřít okna dokořán a na tu chvíli vypnout topení. Udržet správné klima vám pomůže i obyčejný levný vlhkoměr, na kterém hned uvidíte, zda se držíte v bezpečném rozmezí 40 až 60 procent. Při častém sušení v bytě se pak vyplatí pořídit elektrický odvlhčovač, který vlhký vzduch nasává a sráží z něj vodu, takže prádlo uschne rychle a bez dlouhého větrání.
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A co když si na radiátor hodíte jen jedno mokré tričko nebo pár ponožek? V takovém případě si starosti dělat nemusíte, protože pár drobných kousků vlhkost v bytě nijak nezvedne. Skutečným problémem je až pravidelné sušení celých praček v uzavřeném prostoru. Pokud takto sušíte prádlo každý týden, vyplatí se mít domácí vlhkost pod kontrolou.
Zdroje info: Autor, https://gsamediacentre.co.uk/research-highlights-health-and-economic/
Náhledové foto: Pixabay
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