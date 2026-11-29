Semín jde proti trendu. Malá obec na Pardubicku rozšiřuje základní školu
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śkola, třída
Článek byl publikován 29.11.2026 13:00
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