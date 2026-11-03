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Stát zkouší prodat zámek Štiřín pojedenácté, cenu snížil na 649 milionů

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Státní zámek Štiřín ve Středočeském kraji míří do aukce popáté za sebou se sníženou cenou a pojedenácté celkově. Úřad pro zastupování státu ve věcech…
1024px-Zasněžený_zámek_Štiřín

1024px-Zasněžený_zámek_Štiřín

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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