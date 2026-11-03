Stát zkouší prodat zámek Štiřín pojedenácté, cenu snížil na 649 milionů

Stát zkouší prodat zámek Štiřín pojedenácté, cenu snížil na 649 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 03.11.2026 16:00
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