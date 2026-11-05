Ranní mrazy udeří v Česku naplno. Meteorologové varují před teplotami až minus šest stupňů

Ranní mrazy udeří v Česku naplno. Meteorologové varují před teplotami až minus šest stupňůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
namraza1
Článek byl publikován 05.11.2026 09:55
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