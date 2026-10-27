Nákupy z Číny už v létě zdražilo clo ve výši 75 Kč. Od listopadu si za každou položku mají lidé připlatit dalších 50 Kč

Nákupy levného zboží z asijských e-shopů se od léta prodražily o paušální clo ve výši tří eur za každou kategorii zboží v košíku. Od 1. listopadu 2026 se navíc může k zásilkám mimo Evropskou unii přidat manipulační poplatek dvě eura za každý jednotlivý kus. Vyplývá to z návrhu Evropské komise. Nová pravidla již vedla k prudkému poklesu počtu drobných balíčků z Číny a nákupní platformy začaly využívat evropské mezisklady.
Clo se počítá podle druhu zboží v balíčku
Lidé si ještě na jaře běžně objednávali drobnosti za pár korun s doručením zdarma. Od 1. července 2026 ale platí u zásilek s hodnotou do 150 eur paušální clo tři eura, což je zhruba 75 korun. Částka se neplatí za celý balíček, ale za každou kategorii zboží podle celního sazebníku. Pokud si do jednoho košíku vložíte pět triček, zaplatíte poplatek jen jednou. Jakmile ale k tričkům přidáte nabíječku na telefon a hračku pro psa, připlatíte si na clu celkem devět eur, to už je cca 220 kč.
|Období
|Clo u zásilky do 150 eur
|
|Od 1. července 2026
|3 eura za kategorii zboží
|bez poplatku
|Od 1. listopadu 2026
|3 eura za kategorii zboží
|
2 eura za položku (návrh)
Peníze navíc odvádí zákazník většinou rovnou při nákupu na samotném e-shopu. Částka má podle úřadů srovnat podmínky mezi evropskými a asijskými obchodníky. Aktuální model se třemi eury platí jako dočasný do roku 2028, kdy by mělo začít fungovat společné celní datové centrum a poplatky přejdou na klasický procentní systém.
K částce má od listopadu přibýt další poplatek
Zákazník uvidí v košíku u asijských e-shopů brzy pravděpodobně i další položku. Evropská komise navrhla zavést od 1. listopadu 2026 takzvaný manipulační poplatek. Ten má činit dvě eura, tedy asi 50 korun, a platil by se za každou jednotlivou položku v zásilce. Na rozdíl od letního cla u nového poplatku nehraje roli celková hodnota balíčku a uplatnil by se i u objednávek nad 150 eur.
Delegovaný akt prošel v září schvalováním a čeká na konečné vyjádření členských států a Evropského parlamentu. Poplatek tak představuje stále návrh, u kterého stále existuje možnost, že u institucí ještě narazí. Pokud novinka projde v aktuální podobě, nákupy levných drobností to výrazně prodraží. Tři různé věci v jedné objednávce by vyšly na devět eur cla a šest eur na novém poplatku, což už činí asi 365 Kč.
Zásilky stále častěji putují přes evropské sklady
V roce 2025 dorazilo do Česka podle celníků 105 milionů drobných položek do 150 eur, přičemž naprostá většina pocházela z Číny. Po zavedení nového cla prošlo celní správou v červnu přes 13 milionů levných věcí, v září už to bylo pouhých 2,6 milionu. Průměrná velikost zásilky klesla z šesti věcí na tři. Stát na novém clu vybral od léta zhruba 660 milionů korun. Úbytek zaznamenaly i přepravní firmy. Tiskový mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec uvedl, že v letních měsících klesl počet těchto zásilek zhruba o polovinu.
Levné zboží z Číny však z trhu úplně nezmizí. Asijské platformy urychlily přesun svých aktivit do evropských skladů. Zboží se tak proclí hromadně přímo při vstupu do Evropy a clo se rovnou rozpustí do koncové ceny výrobku. Kupující následně obdrží balíček z evropské adresy, celní povinnosti už individuálně neřeší a na dodání čeká kratší dobu. „Počet zásilek z čínských e-shopů tak nemusí být zase o tolik méně,“ řekl k roli meziskladů marketingový manažer společnosti Upgates Michal Benatzky.
České obchody čekají na podzimní data
České e-shopy z asijských celních změn zatím naplno netěží. Srpnový patnáctiprocentní růst tuzemského internetového prodeje sice naznačuje mírný přesun poptávky, ale k potvrzení trendu budou nutná až podzimní data. Lidé mohou podle odborníků postupně začít měnit své nákupní chování a kvůli vyšším poplatkům objednávat více věcí najednou.
Tuzemští obchodníci nedokážou vždy konkurovat čínským platformám pouhou cenou a širokým výběrem. Návrat zákazníků k místním e-shopům tak může chvíli trvat. Příležitost pro české prodejce představují zejména módní doplňky, vybavení domácnosti nebo příslušenství k mobilním telefonům. Českou výhodou může být podle odborníků rychlé doručení, snadné vrácení zboží nebo možnost zaplatit nákup až po jeho převzetí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (finance, idnes, seznamzpravy).