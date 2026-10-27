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Nákupy z Číny už v létě zdražilo clo ve výši 75 Kč. Od listopadu si za každou položku mají lidé připlatit dalších 50 Kč

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Nákupy zboží z asijských e-shopů se od léta prodražily o clo ve výši tří eur za každou kategorii. Od listopadu se navrhuje další poplatek za každý kus.
Konec levných balíčků z Číny?

Konec levných balíčků z Číny?

Zdroj: FOTO:Retired electrician, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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