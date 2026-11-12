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Ovladač k televizi přestal poslouchat? Než za nový utratíte 900 Kč, zkuste tenhle trik s mobilem

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V neděli odpoledne chcete zesílit zprávy o počasí, a když mačkáte tlačítko […]
Ovladač k televizi přestal poslouchat? Než za nový utratíte 900 Kč, zkuste tenhle trik s mobilem

Ovladač k televizi přestal poslouchat? Než za nový utratíte 900 Kč, zkuste tenhle trik s mobilem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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