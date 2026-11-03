Starostou Strakonic se stal Dunovský za Naše Česko, Hrdlička končí po 12 letech

Starostou Strakonic se stal Dunovský za Naše Česko, Hrdlička končí po 12 letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Starostou Strakonic se stal Dunovský za Naše Česko, Hrdlička končí po 12 letechZdroj: Město Strakonice
Článek byl publikován 03.11.2026 06:05
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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