Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz u Sedlece. Objížďku řídí policisté

Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz u Sedlece. Objížďku řídí policistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz u Sedlece. Objížďku řídí policistéZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 02.11.2026 12:56
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →