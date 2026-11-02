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Budějce se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se shromáždění i besedy

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Studenti středních a vysokých škol, herci Jihočeského divadla nebo zaměstnanci Jihočeské univerzity se zítra zapojí v Budějcích do shromáždění na podporu stabilního, předvídatelného a politicky nezávislého financování veřejnoprávních médií.
Budějce se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se shromáždění i besedy

Budějce se postaví za veřejnoprávní média. Chystá se shromáždění i besedy

Zdroj: Anna Pospíšilová, Třeboň nemlčí
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 18:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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