Místo intrik orli a lampy. Část diváků už má filmových Zrádců dost a ostře kritizuje tvůrce

Sedmý díl třetí řady
Zrádců viděli předplatitelé Prima+ ve středu 28. října, v televizi na Primě poběží až v neděli. Pod příspěvkem k němu na oficiálním Instagramu pořadu se rychle objevila vlna komentářů, které neřešily jen to, co se na hradě Křivoklát stalo. Řeč byla hlavně o tom, jak je to natočené.
Nejvíc souhlasných reakcí sesbíral komentář, podle kterého je díl spíš divadelní inscenací Vojty Kotka než autentickou hrou. Atmosférické záběry a dlouhé uvádění soutěží s vlastní historkou podle autora začínají být únavné.
Foto: Prima+ Foto: Prima+ Foto: Prima+ Foto: Prima+ Foto: Prima+ Foto: Prima+ Foto: Prima+ Foto: Prima+ „Orla bělohlavého si pustím na National Geographic“
Ostrá slova přidala další divačka.
„Já fakt netoužím sledovat Mikše, jak šteluje lampy, a orla bělohlavého si pustím na National Geographic. Já chci vidět rozhovory hráčů,“ napsala a dodala, že neherních záběrů je už moc. Její komentář si oblíbily desítky lidí.
Jiná divačka si stěžuje, že letošní díly jsou sestříhané jen kolem hráčů, kteří se večer střetnou u kulatého stolu. Kdo ten den nevysloví hlavní jména, do záběru se podle ní skoro nedostane. Právě rozhovory hráčů přitom fanoušci často dohledávají až v bonusových videích na Prima+.
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Poznámka redakce: Jde o výběr názorů ze sociálních sítí, který nemusí odrážet postoj většiny diváků.)
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Třetí řada má na
ČSFD stále solidních 79 %, výtky se ale opakují i tam. Jeden z uživatelů chválí hráče i napětí, jenže snaha udělat ze třetí série skoro film je podle něj tak tlačená, že to „pomalu začíná lézt na nervy“. Další píše, že technicky je pořad pořád skvělá televize, ale režisér Markus to s filmařinou tentokrát trochu přepálil.
Vojta Kotek ale dál sklízí chválu. Jeho hradního pána označil jeden z hodnotitelů za majstrštyk celé reality show. Foto: Prima+ Filmový styl je záměr
Za pořadem stojí režisér a showrunner
Markus Krug, který filmovou stylizaci nikdy neskrýval. Už u první řady pro Forbes mluvil o silné stylizaci a velmi filmovém ztvárnění. Štáb tehdy na hradě za dva týdny natočil přes 1 700 hodin materiálu, ze kterého se pak skládají jednotlivé díly.
Před třetí řadou tvůrci podle
Seznam Zpráv slibovali, že vynechají úvodní představování hráčů, mise budou propracovanější a hradní pán dostane větší roli i vlastní minulost. Právě to se teď ukazuje jako dvousečná zbraň.
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Ne všichni ale kritice přitakávají. Jedna z fanynek pod příspěvkem namítá, že atmosférických záběrů je stejně jako dřív, a tým kolem Markuse podle ní odvádí špičkovou práci. Zrádci jsou podle ní pořád o třídu výš než ostatní reality show.
Za nás je jasné, že bez atmosféry by Zrádci nebyli Zrádci. Pokud ale diváci volají po rozhovorech hráčů, tvůrci by je neměli nechávat jen v bonusech. A musíme přiznat, že se někteří z naší redakce také přistihli, jak u letošní série berou telefon nebo přetáčejí „cinematic“ scény.
Foto: Prima+ Zdroje: Instagram, ČSFD, Forbes, Seznam Zprávy