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Intel ohlásil EOL na úsporný mobilní Arrow Lake. Čím ho nahradí?

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Dennívýzva
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Intel oznámil, že během půl roku přestane přijímat standardní objednávky na dvě řady mobilních procesorů Arrow Lake: Core Ultra 200H a Core Ultra 200U. Důvody nejsou příliš jasné…
Intel Core Ultra 200H Arrow Lake

Intel Core Ultra 200H Arrow Lake

Zdroj: Intel
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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