Obránce Hronek je muž dvou tváří. Na ledě konkuruje McDavidovi, dělá ale nejvíc chyb v kariéře

Proti Anaheimu vypálil od modré čáry ránu rychlostí 150,46 km/h, nejtvrdší střelu Vancouveru v úvodu sezony 2026/27. Ten moment dobře vystihuje jeho podzim: síla, objem a vůle táhnout tým. Podle dat NHL Edge, která citoval web CanucksArmy, byl Hronek po 17 zápasech třetí v celé lize v ujeté vzdálenosti. Před ním byli jen Quinn Hughes a Connor McDavid. Jenže stejný hráč má po 18 zápasech bilanci −13 a 27 ztrát puku. Podle našeho propočtu jde o tempo, jaké v NHL dosud neměl. Vancouver na něm po odchodu Hughese testuje, kolik unese jeden obránce v týmu, kterému se rozpadla struktura.
Kilometry na úrovni nejlepšího hráče světa
Srovnání s McDavidem nestojí na bodech ani na kvalitě hry. Stojí na fyzické práci. Po prvním měsíci sezony vypadalo pořadí v celkové ujeté vzdálenosti takto:
Hráč Ujetá vzdálenost Quinn Hughes (Minnesota) 112,6 km Connor McDavid (Edmonton) 105,98 km Filip Hronek (Vancouver) 97,67 km
Novější data ze stránky BettorHockey, která čerpá z NHL Edge, už Hronkovi připisují 110,21 km a řadí ho do 99,62. percentilu ligy. Bruslí tedy víc než 99 procent hráčů NHL.
V čase na ledě McDavida dokonce předbíhá. Žebříček Pucks & Stats ho vede jako sedmého nejvytěžovanějšího hráče soutěže s průměrem 25:53 na zápas, zatímco kapitán Edmontonu má 23:34. U útočníka a obránce to není srovnání jedna ku jedné, přesto o roli Hronka říká hodně: Vancouver ho z ledu skoro nepouští.
Podle profilu na PuckPedia stráví Hronek v průměru 18:14 při hře pět na pět, 3:06 v přesilovce a 2:59 v oslabení. Hraje všechno. Otevírá útoky, rozehrává přesilovku, bere na sebe nejtěžší bránění. Takové rozložení je typické pro nejlepšího obránce týmu. A přesně tím se Hronek po prosincové výměně Hughese stal.
Produktivní bek, který tým táhne dopředu
Ofenzivní tvář je stále silná. Ve 12 zápasech nasbíral 12 bodů, po 19. utkání podle HokejZpráv 13 (1+12). Tempo míří přes 50 bodů za sezonu. Mezi Čechy v NHL patří k nejproduktivnějším, v závislosti na datu aktualizace na třetím až pátém místě za Martinem Nečasem a Davidem Pastrňákem. Mezi českými obránci nemá konkurenci.
Body přicházejí hlavně z rozehrávky a z přesilovek, kde je Hronek po Hughesově odchodu hlavním organizátorem od modré čáry. Do toho patří i střela. Svými 150,46 km/h je jedničkou Vancouveru, mezi týmovými lídry v celé NHL až osmadvacátý. Liga má střelce nad 160 km/h. Hronek tedy není kanonýr, nabízí hlavně spolehlivý objem.
Podle nás je to hráč, kterého by většina týmů chtěla. Pravák, který hraje všechny situace, sbírá body a zvládne pětadvacet minut, se na trhu shání těžko.
27 ztrát a minus třináct
Druhá tvář je viditelná stejně jasně. Tabulka webu Prospuck vede Hronka s 27 ztrátami puku v sezoně 2026/27. Při 18 zápasech a průměru 25:53 to odpovídá zhruba 466 minutám na ledě. Náš výpočet: 27 ztrát na 466 minut vychází přibližně na 3,48 ztráty puku za 60 minut hry. Historický přehled Hronkových ztrát přepočtených na čas veřejně dostupný není, ale v takovém tempu by šlo o jeho kariérní maximum.
Ztráty puku souvisejí s tím, kolik hráč s pukem dělá. V horní části stejné tabulky figurují Evan Bouchard, Kris Letang, Zach Werenski, Moritz Seider nebo Lane Hutson, tedy obránci, kteří rozehrávají většinu útoků svého týmu. Samotný McDavid má 25 ztrát. Hronkovo číslo tak samo o sobě neznamená, že by byl horší obránce. Ukazuje ale, kde se jeho zatížení láme.
Statistiky neříkají, v jakých situacích přesně puky ztrácí. Z profilu jeho role se dá usuzovat hlavně na rozehrávku pod tlakem, výjezdy z vlastního pásma a dlouhá střídání v oslabení, kdy už docházejí síly. Hůř vycházejí i další ukazatele: podle PuckPedia má podíl vstřelených gólů na ledě (GF%) 36,8 % a podíl očekávaných gólů (xGF%) 37,0 %. Vancouver s ním na ledě soupeře výrazně nepřestřeluje, spíš naopak.
Srovnání s předchozími sezonami ukazuje, že útok drží a obrana se propadá:
Sezona Body Plus/minus Poznámka 2023/24 48 +33 po sezoně osmiletá smlouva 2025/26 49 (8+41) −23 GF% 44,4 2026/27 (18 zápasů) 12 −13 GF% 36,8, xGF% 37,0
Před dvěma lety ho Canucks při podpisu smlouvy chválili za stabilitu, obranu, bruslení i tvorbu hry. Body z té doby zůstaly. Stabilita zmizela.
Vancouver bez Hughese
Kdo by z Hronka dělal jediného viníka, přehlíží zbytek týmu. Vancouver vyměnil Quinna Hughese do Minnesoty 13. prosince 2025 za Marca Rossiho, Liama Öhgrena, Zeeva Buiuma a první kolo draftu 2026, jak potvrdili
Canucks. Tým byl tehdy na bilanci 11-17-3 a vedení otevřeně mluvilo o přestavbě. Odchod nejlepšího obránce krizi nezpůsobil, jen ji zrychlil.
Teď se ukazuje, co to znamená v datech. Podle NHL Edge byl Vancouver po prvním měsíci poslední v lize v podílu času stráveného v útočném pásmu a zároveň nejvíc času bránil ve vlastním. Statistiky webu hockeystats.io ho řadí na samé dno v očekávaných obdržených gólech, v gólmanských metrikách i v oslabení. Úspěšnost oslabení se v závislosti na datu aktualizace pohybuje mezi 63 a 65 procenty, což je jedno z nejhorších čísel ligy. Hronek přitom v oslabení hraje skoro tři minuty na zápas.
Špatně vycházejí i jeho spoluhráči. Podle Primitive Stats k 26. říjnu měly obě nejčastější dvojice s Hronkem shodné xGF% 32,8 %, s Eliasem Petterssonem i se Zeevem Buiumem. Dvojice Willandera s Buiumem, kde Hronek nehraje, má ještě o něco horší výsledek, 31,5 %. Obrana Vancouveru se propadá jako celek. Hronek je nejvíc vidět jen proto, že hraje nejvíc.
Podle nás je jádro problému v rozehrávce. Bez Hughese nemá Hronek vedle sebe obránce, který by převzal část práce s pukem. Všechno jde přes něj, a čím déle tým brání, tím víc je situací, v nichž může puk ztratit. Ofenziva přežívá díky objemu a přesilovce, obrana trpí, protože chybí kontrola puku i podpora.
Smlouva do roku 2032 a reprezentace
Vancouver má Hronka pevně svázaného. Osmiletou smlouvu s ročním průměrem přibližně 167 milionů korun podepsal v červnu 2024 a platí do roku 2032. Za tu cenu klub čekal obránce do prvního nebo druhého páru. Pokud bude dál nést roli jedničky s takovými defenzivními čísly, stane se kontrakt přítěží, která brzdí přestavbu i hledání skutečného lídra obrany.
Výměna by nebyla nemožná. Pravý obránce s body, obrovským vytížením a platem pod hranicí, kterou si říkají největší hvězdy, má na trhu cenu. Vancouver by ho ale v době propadu prodával z horší vyjednávací pozice a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by o výměně jednal. Spíš se dá čekat, že trenéři budou měnit jeho spoluhráče a upravovat minuty v oslabení. Výrazně mu ubrat čas nemají komu, nikdo jiný v sestavě pětadvacet minut neodehraje.
V národním týmu jeho pozice zůstává pevná.
Český hokej ho zařadil do olympijské nominace pro rok 2026 a málokterý český bek má v NHL podobné vytížení. Výkyvy mohou ovlivnit, s kým bude hrát a kolik dostane obranných nástupů. Jeho místo v sestavě zatím neohrožují.
Hronek je dnes zároveň nejlepší a nejzranitelnější obránce Vancouveru. Jedno vyplývá z druhého. Kdo ujede 110 kilometrů za měsíc a má puk v každé těžké situaci, chybuje častěji než ostatní. Zbývá zjistit, jestli mu Canucks včas najdou někoho, s kým se o tu zátěž podělí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek