Tyhle hrnky z ČSSR má v kredenci každá druhá babička. Sběratelé za sadu nabízejí až 1 699 Kč

Při vyklízení kredence po babičce přijdou na řadu i malované hrnky, ze kterých se celé roky pila ranní káva. V socialistickém Československu je měla skoro každá domácnost a pamětníci v nich viděli obyčejné nádobí. Dnes je hledají lidé, kteří si chtějí připomenout dětství. Jak ale poznat, jestli mezi nimi není kus, za který dnes někdo zaplatí víc než pár korun?
Co prozradí značka na dně
Hodnotu začněte zjišťovat na dně. Značka vám napoví, kdo hrnek vyrobil a zhruba kdy. Největší zájem je o porcelán z Lokte a z Dubí u Teplic a o výrobky národního podniku Karlovarský porcelán. Ten po znárodnění sdružoval porcelánky na Karlovarsku včetně loketské.
V Dubí mají dlouhou tradici cibuláku a dnes ji udržuje Český porcelán Dubí. Nápis Czechoslovakia potěší, ale o stáří moc neprozradí. Znamená jen, že hrnek vznikl po založení republiky v roce 1918. Stejně se porcelán značil za první republiky i po znárodnění, takže samotný nápis obě období neodliší.
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Dva hrnky ze stejné porcelánky se mohou v ceně výrazně lišit. Víc než razítko na dně váží obrázek na boku, to, jak je hrnek zachovalý, a jestli jde o vzácný motiv, který sběratelé zrovna shánějí. Nejčastěji se ptají po těchto motivech:
makovice a mák, cibulový vzor, vánoční výjevy, ovoce, houby a květiny.
Na cibuláku přitom žádná cibule není. Vzor vznikl v 18. století v Míšni podle čínských předloh. Stylizované broskve a granátová jablka Evropanům cibuli jen připomínaly.
Přečtěte si také: Většina Čechů je myje v myčce, a tím jim sráží cenu na polovinu. Sběratelé za tyhle sklenice ze socialismu dají až 97 000 Kč Cenu starého porcelánu výrazně ovlivňuje malovaný motiv a jeho vzácnost. Ilustrační foto. Zdroj: Ron Lach / Pexels. Kolik se za hrnky opravdu chce
Nejdražší sadu s nápisem Czechoslovakia jsme našli v inzerátu na Bazoši z 22. října 2026. Šest hrnků z Dubí je asi 40 let starých a jeden má drobný otluk. Prodávající za ně chce 1 699 Kč, na jeden hrnek tedy vychází zhruba 280 Kč. Běžné sady se nabízejí levněji, jednotlivé hrnky se vzácným motivem naopak dráž.
Co se nabízí Požadovaná cena Kdy sada 6 hrnků z Dubí, jeden s drobným otlukem 1 699 Kč za sadu inzerát na Bazoši z 22. 10. 2026 většina šestikusových sad z Dubí a Lokte stovky korun Bazoš, říjen a listopad 2026 jeden hrnek s vyhledávaným dekorem až kolem 1 000 Kč za kus září 2026
Podle reportáže CNN Prima NEWS ze září 2026 se hrnek s makovicí prodal těsně pod 1 000 Kč. Jeden kus s žádaným obrázkem tak může stát víc než celá sada běžných hrnků, protože o ceně rozhoduje dekor a vzácnost víc než počet kusů. Dodejme, že ceny v inzerátech i vyvolávací ceny v aukcích jsou jen požadované částky a skutečně zaplacená cena může být nižší.
Přečtěte si také: Sběratelé shánějí tyhle porcelánové hrnky ze socialismu a prodejci za ně chtějí až 800 Kč. Češi z nich pijí ranní kávu Jak hrnek ocenit a prodat
Nejdřív hrnek zkontrolujte. Přejeďte prstem po okraji, jestli není odštípnutý, prohlédněte zlacení a obrázek, jestli nejsou setřené, a proti světlu se podívejte, jestli porcelán nemá prasklinu. Každá taková vada cenu sníží. Víc dostanete za kompletní sadu, za hrnek s víčkem nebo podšálkem a za nepoužité kusy v původním balení. Pak postupujte takto:
Vyfoťte značku na dně. Dohledejte ji v online rejstříku porcelánových značek. Porovnejte podobné nabídky na bazarech. Zeptejte se ve sběratelské skupině nebo na fóru.
Prodat můžete na internetových bazarech, v aukcích nebo na sociálních sítích, kde fungují i facebookové skupiny pro nákup a výměnu. Na sítích i na bazarech ceny s rostoucím zájmem stoupají.
Přečtěte si také: Za 1 takový pohárek dnes sběratelé dají víc než za celou novou sadu z IKEA. Češi je mají v kredenci Staré porcelánové sady se dají prodat na bazarech, v aukcích i ve facebookových skupinách. Ilustrační foto. Zdroj: Mehmet Akif Acar / Pexels. Proč je chtějí třicátníci
O hrnky se zajímají hlavně dnešní třicátníci a čtyřicátníci. Kupují je z nostalgie, protože jim připomínají dětství u babičky nebo u mámy. „Je to doba jejich dětství. […] Třeba u snídaně měli takovýto pěkný hrneček,“ uvedl pro CNN Prima NEWS Petr Horáček, majitel antikvariátu. Podle něj se podobné hrnky zhruba před 15 lety prodávaly na bazarech za 5 nebo 20 Kč a nikdo o ně nestál.
Zvlášť se vyplatí schovat hrnky s logem někdejšího podniku nebo úřadu, protože takový firemní porcelán může sběratele zaujmout.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=retro+hrnky+sada, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/225433770/raritni-sada-retro-hrnku-dubi-czechoslovakia-6-ks.php, https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_porcel%C3%A1n, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibul%C3%A1k, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/261430-historie-porcelanu-na-karlovarsku, https://www.blesk.cz/clanek/847706