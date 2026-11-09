Tyto 3 kousky skla z kredence za socialismu dnes mají větší cenu než nové nádobí

Představte si vyklízení bytu po rodičích. Ve vitríně zůstala těžká hranatá vázička se zeleným jádrem v silném skle. Nikdo z rodiny o ni nestojí a nabízí se krabice s věcmi na bazar.
Než ji tam odložíte, prohlédněte si ji pozorněji. Za některé kousky ze šedesátých let sběratelé v aukci zaplatili víc než za celou polici nového skla.
Rozhoduje autor, sklárna a stav
O ceně starého skla rozhoduje hlavně to, kdo ho navrhl, ve které sklárně vzniklo a jak je zachovalé. Ve dvou aukcích Prague Auctions v září a prosinci 2025 se vázy a mísy bez určeného autora prodaly převážně za stovky korun. Lisované vázy a popelníky bez jména návrháře se v té zářijové vydražily za 100 až 300 Kč.
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V popisu aukčních položek se uvádějí i oťuky, odštěpky a známky používání, takže kupující o vadách ví dopředu. Úplně jiné ceny mají kusy, za kterými je konkrétní výtvarník.
Následující tři kousky se vydražily v prosinci 2025 v aukci Prague Auctions. Uvedené částky jsou ceny, za které se kusy v této dražbě skutečně prodaly.
Kousek Návrhář Vydraženo v prosinci 2025 dvojice ručně lisovaných váz Sklo Union Vladislav Urban 1 900 Kč broušená a rytá skleněná ryba Stanislav Honzík 4 200 Kč vrstvená váza s barevným jádrem Pavel Hlava 13 000 Kč Váza s barevným jádrem od Pavla Hlavy Přečtěte si také: Většina Čechů je myje v myčce, a tím jim sráží cenu na polovinu. Sběratelé za tyhle sklenice ze socialismu dají až 97 000 Kč
Tomuto sklu se odborně říká sommerso. Barevné jádro obaluje silná vrstva čirého skla a povrch se potom brousí nebo hranuje. V některých kusech jsou zatavené i kovové fólie.
Pavel Hlava navrhoval sklo pro Exbor, provoz Borského skla v Novém Boru. Jeho hranovaná vázička navržená v roce 1964 se sériově vyráběla až do osmdesátých let, šlo tedy o běžné dobové zboží. V téže prosincové aukci se za 2 300 Kč vydražila i jeho menší váza na jeden květ s rubínovým jádrem.
Lisované vázy a skleněné ryby
Odborníci se na lisované sklo dívali svrchu už v době jeho výroby a měli ho za podřadný výrobek, u kterého řemeslný um tolik nerozhoduje. Tvary pro něj přitom navrhovali výtvarníci, často absolventi VŠUP. Kurátoři si ho po revoluci skoro nevšímali, v cizině se z něj ale v devadesátých letech stal sběratelský obor. Sbírali ho hlavně Američané a Britové, k nim Němci a Rakušané, a pro sběratele začaly vycházet příručky.
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Ručně lisovaná váza Sklo Union s určeným autorem je z trojice nejdostupnější. Dvojice váz Vladislava Urbana ze šedesátých let se vydražila, přestože jedna z nich měla odštěpek.
Třetím kouskem je broušená a rytá ryba z vrstveného barevného skla od Stanislava Honzíka. V huti ji vytvaroval sklářský mistr Josef Rozínek a vydražená ryba pochází ze šedesátých let.
Skleněné ryby Stanislava Honzíka vznikaly ve spolupráci se sklářským mistrem Josefem Rozínkem. Ilustrační foto. Zdroj: mekrem / Pexels. Kolik nových váz by to bylo
V diskontním řetězci koupíte k 7. listopadu 2026 novou skleněnou vázu vysokou 32 cm za 199,90 Kč a menší vázy tam jsou od desítek korun. Podle našeho přepočtu odpovídá Hlavova váza vydražená v prosinci 2025 zhruba 65 takovým novým vázám a Honzíkova ryba zhruba 21. Anonymní lisované kousky ze zářijové aukce se naproti tomu prodaly zhruba za cenu jedné nové vázy.
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Známé jméno prodej nezaručí. V aukci Prague Auctions v září 2025 nenašly kupce tři ryby Honzíka a Rozínka s vyvolávací cenou 6 000 až 9 000 Kč a stejně dopadlo několik Hlavových váz. Vyvolávací cena jen určuje, kde dražba začíná, a peníze přinese teprve kupec, který přihodí.
Jak kus poznat a nenaletět
Původ kusu pomáhají určit nálepky a štítky sklárny, pokud se zachovaly. Na exportní sklo Exboru se od roku 1959 lepila mimo jiné nálepka se značkou Bohemia Glass a nápisem Made in Czechoslovakia.
Pozor na stejné tvary z novější výroby, protože některé vzory užitkového skla z doby před rokem 1989 se vyrábějí dodnes. Při nákupu přes internet může fotografie zakrýt oťuk nebo prasklinu, takže sklo si raději prohlédněte v ruce.
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Vázičku po rodičích proto před odložením do krabice otočte a hledejte nálepku nebo značku. Když najdete jméno sklárny či autora, vyplatí se kus dohledat ve výsledcích aukcí dřív, než skončí na bazaru.
Zdroje: https://www.pragueauctions.com/en/event/calendar/glass-and-ceramics-23/?results=1, https://www.msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2022/metodika-design-socialismus-msb-mk.pdf, https://msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2021/b-v-ramci-ekrit-hledani_rovnovahy_2021.pdf, https://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-3w-schmitz-prospekt-exbor-1965.pdf, https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-objects/vases-vessels/vases/exbor-cased-cut-vase-designed-pavel-hlava-1964/id-f_34720012, https://www.action.com/cs-cz/p/3222135/vaza/, https://www.pragueauctions.com/en/event/calendar/glass-and-ceramics-22