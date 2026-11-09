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Tyto 3 kousky skla z kredence za socialismu dnes mají větší cenu než nové nádobí

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Představte si vyklízení bytu po rodičích. Ve vitríně zůstala těžká hranatá vázička se zeleným jádrem v silném skle. Nikdo z rodiny o ni nestojí a nabízí se krabice s věcmi...
Tyto 3 kousky skla z kredence za socialismu dnes mají větší cenu než nové nádobí

Tyto 3 kousky skla z kredence za socialismu dnes mají větší cenu než nové nádobí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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