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Čtvrt bodu může u pětimilionové hypotéky znamenat 773 korun měsíčně navíc. Rozhoduje konec fixace

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Dennívýzva
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Základní úroková sazba v Česku od 6. listopadu vzrostla z 3,75 na 4 procenta. Domácnosti, která má u hypotéky úrok pevně sjednaný, kvůli tomu příští splátka nestoupne. Rozdíl se může projevit až v nabídce na další období. Už čtvrt procentního bodu přitom u nového třicetiletého úvěru na pět milionů korun znamená přes devět tisíc korun ročně.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: tirachardz / Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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