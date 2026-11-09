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Zvrat v důchodech. Stát chce rodičům za dítě do 4 let počítat plat, o jakém mnozí sníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ministerstvo práce chystá změnu pro rodiče, kteří zůstávají doma s malými dětmi. […]
Zvrat v důchodech. Stát chce rodičům za dítě do 4 let počítat plat, o jakém mnozí sní
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.11.2026 09:16
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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