Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Žádné 3 roky na učilišti. Tomuto řemeslu se vyučíte za 10 měsíců a hodina vynese až 800 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z kohoutku v koupelně kape už týden a instalatér má volný termín […]
Žádné 3 roky na učilišti. Tomuto řemeslu se vyučíte za 10 měsíců a hodina vynese až 800 Kč

Žádné 3 roky na učilišti. Tomuto řemeslu se vyučíte za 10 měsíců a hodina vynese až 800 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:12

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Češi přišli na geniální způsob, jak postavit skleník za 2 500 Kč. Stačí tahle věc z hobby marketu
Češi přišli na geniální způsob, jak postavit skleník za 2 500 Kč. Stačí tahle věc z hobby marketu
Mobily: K čemu je ta drobná kulatá dírka hned vedle nabíjecího konektoru
Mobily: K čemu je ta drobná kulatá dírka hned vedle nabíjecího konektoru

Voláte z kuchyně a kamarádka na druhém konci se po chvíli zeptá, […]

Češi dávají do vánočního salátu drahou majonézu. Ve slepém testu 10 značek ale ta slavná propadla
Češi dávají do vánočního salátu drahou majonézu. Ve slepém testu 10 značek ale ta slavná propadla

Bramborový salát patří ke Štědrému večeru a majonéza v něm většinou nechybí. […]

Nevyhazujte tuhle věc z kamen. Začouzené sklo dvířek s ní vyčistíte za 5 minut a ušetříte i 249 Kč
Nevyhazujte tuhle věc z kamen. Začouzené sklo dvířek s ní vyčistíte za 5 minut a ušetříte i 249 Kč

Venku poprvé mrzne, v kamnech praská dřevo, a přesto plameny skoro nevidíte. […]

Většina předčasných důchodců netuší, kde končí povolený přivýdělek. Stačí o 1 Kč víc a penze se zastaví
Většina předčasných důchodců netuší, kde končí povolený přivýdělek. Stačí o 1 Kč víc a penze se zastaví

Předčasný důchod a k tomu přivýdělek na dohodu zní jako rozumná kombinace. […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.