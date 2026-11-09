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Adopce není rodinné tajemství. Ale příběh dítěte také nepatří všem kolem něj

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Adoptivní rodiče často znají velmi citlivé okolnosti narození dítěte, jeho biologickou rodinu i to, co předcházelo adopci. Některé informace potřebuje škola nebo lékař. Jiné chce vědět babička, sousedka nebo rodiče spolužáků. A právě tady začíná těžší otázka: komu ten příběh vlastně patří?
Adopce není rodinné tajemství. Ale příběh dítěte také nepatří všem kolem něj

Adopce není rodinné tajemství. Ale příběh dítěte také nepatří všem kolem něj

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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