Adopce není rodinné tajemství. Ale příběh dítěte také nepatří všem kolem něj

Adopce není něco, za co by se rodina měla stydět nebo co je potřeba před světem skrývat. Jenže otevřenost a veřejnost nejsou totéž.
Rodiče malého dítěte přirozeně mluví za něj. Vyplňují formuláře, komunikují se školou, lékaři, psychology, příbuznými. Zároveň mohou znát podrobnosti, které dítě samo ještě nechápe nebo které jednou bude chtít sdílet úplně jinak.
A právě proto stojí za to přemýšlet o adopčním příběhu podobně jako o jiných intimních informacích dítěte. Ne jako o rodinném majetku, který můžeme rozdávat všem, kdo se zeptají.
To, že něco víš, ještě neznamená, že to musí vědět všichni
Adoptivní rodiče mohou znát okolnosti těhotenství a porodu, zdravotní historii biologické rodiny, důvody odebrání dítěte z původní péče, závislosti, násilí, zanedbávání nebo další velmi citlivé skutečnosti. Některé z nich samozřejmě potřebují sdílet.
Lékař může potřebovat zdravotní anamnézu. Škola může potřebovat vědět něco, co pomůže dítěti zvládnout konkrétní situaci. Psycholog nebo terapeut bez části historie někdy nemůže dobře pracovat. To je ale něco jiného než vysvětlovat na rodinném obědě, proč biologická matka dítě nevychovává.
Adoption UK například přímo připomíná, že adoptivní rodiče dostávají informace o minulosti dítěte důvěrně a měli by respektovat, že jde především o příběh dítěte a jeho právo na soukromí. Zároveň mají sami zvažovat, kolik informací je skutečně potřeba sdílet se školou, lékaři, přáteli nebo širší rodinou. Adoption UK
„Ale my před rodinou nic netajíme“
To je pochopitelný argument. Jenže soukromí není totéž co tajemství. Když nevyprávíš kolegům podrobnosti o zdravotním stavu svého partnera, neznamená to, že se za něj stydíš. Když nesdílíš fotografie dítěte z nemocnice, není nemoc rodinným tabu.
Stejně tak není potřeba kolem adopce vytvářet atmosféru něčeho zakázaného. Dítě má naopak právo znát vlastní historii a postupně jí rozumět. Americké materiály pro adoptivní rodiče zdůrazňují, že dítě by mělo dostávat pravdivé informace o své minulosti způsobem odpovídajícím jeho věku a schopnosti je zpracovat. Child Welfare Information Gateway Jenže z toho ještě neplyne, že stejný příběh musí znát celá ulice.
Dnešní roztomilá historka může být za deset let velmi soukromá věc
Tohle je možná nejtěžší část. Malé dítě nemůže předvídat, jak se bude ve třinácti, osmnácti nebo třiceti letech stavět k vlastní adopci. Stejně tak jeho rodiče nemohou vědět, která část rodinného příběhu pro něj jednou bude citlivá.
Možná bude o adopci mluvit úplně otevřeně.
Možná bude chtít znát biologickou rodinu.
Možná ji znát nebude chtít.
Možná bude používat označení „biologická matka“, možná „první máma“, možná prostě „máma“. I mezi adoptovanými lidmi se preference výrazně liší a neexistuje jeden univerzálně správný slovník. Nový britský adopční metodický materiál například výslovně upozorňuje, že někteří lidé preferují výraz „birth parent“, jiní „first parent“, další mohou dávat přednost úplně jinému označení. Family Action
A právě proto je rozumné nechat si v rodinném vyprávění trochu rezervy. Čím intimnější detail dnes zveřejníš, tím menší možnost má dítě jednou rozhodnout, že ho sdílet nechce.
Sociální sítě ten problém ještě násobí
Vyprávět něco babičce a zveřejnit to na Instagramu nejsou dvě verze stejné věci. Internet má paměť. Fotografie z prvního setkání, dlouhý příběh o biologických rodičích, informace o traumatu nebo diagnóze dítěte mohou být dnes součástí emotivního příspěvku a za několik let dohledatelnou stopou, kterou dítě samo nikdy nevytvořilo.
Adoption UK upozorňuje, že u adoptovaných dětí může online sdílení v některých případech představovat nejen otázku soukromí, ale i bezpečnosti, protože informace nebo fotografie mohou pomoci dítě dohledat. Organizace proto doporučuje velmi opatrně zvažovat, co rodina zveřejňuje a jak to může dítě ovlivnit dlouhodobě. Adoption UK
Nejde o zákaz rodinných fotografií. Spíš o jednoduchou otázku před zveřejněním: Je tohle moje informace, nebo jeho?
Biologická rodina není jen vysvětlivka k adopci
Další citlivá hranice vede kolem biologických rodičů. Pro adoptivní rodiče mohou být okolnosti minulosti velmi konkrétní. Mohou znát soudní dokumenty, sociální zprávy nebo situace, které vedly k tomu, že dítě nemohlo zůstat v původní rodině. Pro dítě je to ale zároveň část jeho vlastní identity.
Materiály pro adoptivní rodiny proto doporučují mluvit o biologické rodině pravdivě, ale bez zbytečného hodnocení a bez vytváření jednoduchých příběhů typu „maminka tě dala pryč, protože tě milovala“. Podobné věty sice znějí ochranně, ale dítě si je může vyložit úplně jinak. Child Welfare Information Gateway
Stejně důležité je nepředepisovat mu, co má ke své biologické rodině cítit. Může být zvědavé. Smutné. Naštvané. Lhostejné. Může chtít kontakt, nebo ho odmítat. A tyhle postoje se mohou během života několikrát změnit.
Kdy tedy mluvit a kdy mlčet?
Pomáhá jedna velmi obyčejná otázka: Potřebuje ten člověk tuhle informaci znát? Lékař kvůli diagnóze? Možná ano. Učitel kvůli situaci, která dítě ve škole ovlivňuje? Možná ano. Babička, která dítě pravidelně hlídá a potřebuje rozumět některým reakcím? Dost možná. Známá na oslavě, která se zeptala, proč biologická rodina dítě nevychovává?
Nejspíš ne. A čím je dítě starší, tím víc by mělo mít možnost mluvit do toho, co se o něm sdílí a s kým.
Jazyk není nejdůležitější. Ale umí hodně napovědět
Původní článek jsme chtěly postavit na větách, které se adoptivním rodinám nemají říkat. Po druhém přečtení mi to připadá příliš jednoduché. Přesto jazyk úplně zanedbat nejde.
Výrazy jako „praví rodiče“ nebo „vlastní dítě“ mohou nechtěně vytvářet dojem, že adoptivní rodina je nějaká druhá kategorie. Proto se často používají výrazy jako biologičtí, rodní nebo první rodiče. Ani tady ale není potřeba vyhlásit slovní policii.
Samotní adoptovaní lidé používají různá označení a nejlepší orientací je poslouchat, jak o vlastní rodině mluví konkrétní člověk. Family Action
Jednou bude ten příběh vyprávět samo dítě
Možná o adopci bude mluvit rádo. Možná jen s blízkými lidmi. Možná o ní napíše knihu. A možná nebude chtít vysvětlovat vůbec nic. Právě tuhle možnost bychom mu měli pokud možno zachovat.
Rodiče mají v prvních letech obrovskou odpovědnost za to, jak dítě vlastní historii poznává a jak ji dokáže postupně pochopit. Nemusí z adopce dělat tajemství ani kolem ní chodit po špičkách.
Ale některé informace lze jednou sdělit později. Vrátit soukromí, které už jsme rozdali ostatním, bývá podstatně těžší.
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Zdroje: Adoption UK – Supporting adoptive parents with a new placement [1], Child Welfare Information Gateway – Parenting Your Adopted School-Age Child [2], PAC-UK – Adoption Practice Guide [3], Adoption UK – Data breaches and children’s privacy [4]. img ai generates