Jihostroj odvrátil zlínské překvapení. O výhře rozhodla dramatická koncovka

Právě tam se utkání zlomilo a Českobudějovičtí už ve čtvrtém setu vítězství 3:1 nepustili. Jihostroj tak i po šesti zápasech dál bez ztráty bodu vládne ČEZ extralize.
Do prvního setu vstoupil lépe Zlín a rychle si vytvořil vedení 8:3. Hosté drželi náskok i v prostřední části sady, kdy vedli 16:14. Jihostroj ale postupně ztrátu stáhl a před koncovkou už byl ve vedení 21:19. Postupně se rozehráli především Perry a Ihnát, kterým chvíli trvalo, než si vyhověli s novým nahrávačem van Geelem. Závěr pak domácí zvládli lépe a úvodní set získali 25:21.
Druhá sada byla od začátku vyrovnanější. Domácím se nedařilo a jejich hra postrádala jiskru. Zlín měl od začátku náskok a bojovným výkonem překvapoval favorita. A tentokrát už Jihostroj obrat v koncovce nepředvedl. Hosté si závěr pohlídali, zvítězili 25:22 a srovnali stav utkání na 1:1.
Ve třetím setu si Zlín znovu vybudoval náskok a postupně vedl 8:5, 16:12 a před koncovkou dokonce 21:16. Jihostroj se ale nevzdal, pětibodovou ztrátu dokázal smazat a set se protáhl do dlouhé dramatické koncovky. Zlín měl několik příležitostí sadu ukončit, jednu z kritických situací ale Jihostroj zvrátil úspěšnou challengí. Domácí nakonec po výsledku 32:30 získali zlomový třetí set a ujali se vedení 2:1.
Čtvrtý set už měl od začátku příznivější průběh pro Jihostroj. Domácí vedli 8:5, v prostřední části 16:13 a do koncovky šli s náskokem 21:18. Výrazně jim pomohla obrana na síti – ve čtvrté sadě získali šest bodů blokem. Zlín se ještě snažil zápas prodloužit, Jihostroj ale vedení nepustil, set vyhrál 25:21 a celé utkání 3:1.
Ohlasy po zápase
Oliver Sedláček (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Dlouho se nám nedařilo skoro nic a Zlínu naopak vycházelo skoro všechno. Nechci to nijak zlehčovat, ale ono je opravdu těžké se proti týmům ze spodní části tabulky namotivovat stejně jako když přijede Karlovarsko a je plná hala. Jsem rád, že to dopadlo dobře a zároveň, že se něco takového stalo už na začátku sezony, protože se z toho můžeme poučit.“
Zdeněk Sklenář (asistent trenéra VK Jihostroj České Budějovice): „Zlín nastoupil přesně tak, jak musel – hrál na hranici rizika. Možná jsme si mysleli, že zápas bude jednodušší, ale Zlín nám nedal nic zadarmo. Dlouho nám trvalo, než jsme se začali stabilně prosazovat a dostali soupeře pod tlak. Tři sety to byl velmi vyrovnaný zápas. Po obraně v poli jsme dlouho nebyli schopní dohrávat míče. Ve čtvrtém setu jsme najednou začali hrát naši hru a uhráli skoro všechno, na co jsme sáhli.“
Hosté:
Martin Hilšer (nahrávač VSC Zlín): „Myslím, že jsme dnes určitě mohli brát body. Odehráli jsme opravdu dobrý zápas, kluci podali super výkon a Budějky se na vítězství musely hodně nadřít. Jsme za ten výkon rádi, protože se na začátku sezony trochu trápíme.“
Jaroslav Vlk (trenér VSC Zlín): „Přijeli jsme sem určitě pro nějaký bod a nebyli jsme od něj daleko. Možná rozhodla i challenge, je to škoda, protože jsme si minimálně jeden bod zasloužili. Naše hra jde nahoru, hráli jsme agresivně, výborně jsme bránili na síti a dobře servírovali. Rozhodující byl možná třetí set, kdy jsme vedli o čtyři nebo pět bodů, ale jejich nahrávač přišel na servis a trefil výbornou sérii. Tam se to zlomilo. Myslím, že jsme podali sympatický a bojovný výkon.“
VK Jihostroj České Budějovice – VSC Zlín 3:1 (25:21, 22:25, 32:30, 25:21)
Rozhodčí: Kvarda, Král Hladišová
Počet diváků: 920
Sestavy (od zóny I):
Domácí: van Geel, Ihnát, Billich, Perry, Gironi, Taylor-Parks, libero Boiko. Střídali: Bartůněk, Sedláček, Brichta
Hosté: Hilšer, Fišer, Bednářík, Mangini, Čeketa, McCraney, libero Janíček. Střídali: Luska, Truong