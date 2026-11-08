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Jihostroj odvrátil zlínské překvapení. O výhře rozhodla dramatická koncovka

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Jihostroj vstupoval do domácího zápasu se Zlínem jako jednoznačný favorit, soupeř ho ale překvapil a dlouho sahal po bodovém zisku. Klíčová situace přišla v dramatické koncovce třetího setu, kdy Zlín sahal po vedení 2:1, Jihostroj se ale zachránil a po mimořádně dlouhé přetahované sadu urval 32:30.
Jihostroj odvrátil zlínské překvapení. O výhře rozhodla dramatická koncovka

Jihostroj odvrátil zlínské překvapení. O výhře rozhodla dramatická koncovka

Zdroj: Dan Kubát
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 14:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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