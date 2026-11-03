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Řidiči na Šerlichu zase perlili. Autobusy neměly kudy projet

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Autobusová točna jako parkoviště? Na Šerlichu v Orlických horách bohužel nic neobvyklého. Policisté znovu řešili téměř dvě desítky neukázněných řidičů, kteří blokovali autobusy. Naštěstí se blýská na lepší časy. Už letos v zimě by totiž mělo být parkovacích míst výrazně víc.
Řidiči na Šerlichu zase perlili. Autobusy neměly kudy projet

Řidiči na Šerlichu zase perlili. Autobusy neměly kudy projet

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:14

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