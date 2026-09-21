Starosta Hranic a lídr ANO nepřiznal v oznámení střetu zájmů dvě funkce. Dostal pokutuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Starosta Hranic a lídr ANO nepřiznal v oznámení střetu zájmů dvě funkce. Dostal pokutu
Obrovského úspěchu dosáhl v Hollywoodu krátkometrážní akční film Stav odpojen, který se natáčel v Olomouci...
V průběhu září a října se Ředitelství silnic a dálnic zaměří na velkoplošné opravy defektů vozovek na...
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →