Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Domácí bůčková mortadela: Poctivá masová delikatesa s plnou chutí, kterou zvládnete připravit i bez řeznictví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci udělat domácí studený nářez, na kterém si u nás všichni pochutnají i bez složitého uzení, sáhnu po bůčkové mortadele. Je sytá, voňavá po česneku a pepři, přitom na přípravě není nic záludného. Důležitý je jemně pomletý bůček, pořádné promíchání s vejci a hlavně klidné odležení přes noc v lednici.
Obrázek k receptu na domácí bůčkovou mortadelu: Poctivá masová delikatesa s plnou chutí, kterou zvládnete připravit i bez řeznictví

Obrázek k receptu na domácí bůčkovou mortadelu: Poctivá masová delikatesa s plnou chutí, kterou zvládnete připravit i bez řeznictví

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Recept na domácí bůčkovou mortadelu: Poctivá masová delikatesa s plnou chutí, kterou zvládnete připravit i bez řeznictví
Reklama
Další články z Cooky.cz
Domácí vlašský salát: Poctivá lahůdková klasika s jemnou chutí, kterou zvládnete snadno a bez zbytečné chemie
Domácí vlašský salát: Poctivá lahůdková klasika s jemnou chutí, kterou zvládnete snadno a bez zbytečné chemie
Rolované makové buchty: Připravované trochu jinak, vláčné a plné chuti v každém kousku
Rolované makové buchty: Připravované trochu jinak, vláčné a plné chuti v každém kousku

Mák patří k nejoblíbenějším náplním kynutého pečiva v české i slovenské kuchyni. Makovou náplň si...

Masové soté s bramborovými plackami: Sytá kombinace, která se na pánvi spojí v něco víc než součet ingrediencí
Masové soté s bramborovými plackami: Sytá kombinace, která se na pánvi spojí v něco víc než součet ingrediencí

Masové soté ze tří druhů masa podávané na bramborových plackách posypaných strouhaným sýrem. Tohle jídlo je...

Pečenáče z bedel: Podzimní houbová klasika, která voní lesem a chutná jako vzpomínka na babiččinu kuchyni
Pečenáče z bedel: Podzimní houbová klasika, která voní lesem a chutná jako vzpomínka na babiččinu kuchyni

Bedly obalené jako řízek, osmažené dozlatova a zalité octovým nálevem. Pečenáče z bedel jsou jedna z...

Zelňačka, která zahřeje do morku kostí: Hustá polévka z kysaného zelí se slaninou, jakou vařila každá babička
Zelňačka, která zahřeje do morku kostí: Hustá polévka z kysaného zelí se slaninou, jakou vařila každá babička

Zelňačka je pro mě synonymem podzimního tepla a pohodlí. Tenhle recept na hustou zelňačku s klobásou a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.