Lístek, urna a kabinka: Jak vznikla technologie, bez které si dnes volby neumíme představit

Volby potřebují překvapivě mnoho věcí
Volby se během staletí změnily z veřejného projevu politické vůle v pečlivě navržený systém, který má současně chránit tajemství hlasu i důvěryhodnost výsledku. Demokracie se často popisuje pomocí velkých slov: občanství, reprezentace, rovnost, svoboda. V samotné volební místnosti se však promění v překvapivě materiální záležitost. Někdo musí vytvořit seznam voličů, vyrobit lístky, zajistit prostor, v němž člověk rozhodne bez cizích očí, a připravit nádobu, do níž hlas zmizí způsobem, který umožní jeho pozdější spočítání. Každá z těchto věcí je technologií, i když nemá elektrický kabel ani displej.
Moderní volby proto nejsou pouze souborem právních pravidel. Jsou také výsledkem dlouhého hledání odpovědi na několik velmi praktických otázek. Jak zajistit, že hlas odevzdá skutečně oprávněný člověk? Jak zabránit tomu, aby hlasoval dvakrát? Jak vytvořit lístek, z něhož okolí nepozná jeho volbu? Jak zabránit přidávání nebo vyndávání hlasů z urny? A jak výsledek spočítat tak, aby mu veřejnost mohla věřit?
Právě proto se fyzická podoba voleb v průběhu 19. a 20. století tolik měnila. S rostoucím počtem voličů přestávaly fungovat systémy založené na osobní známosti a místním zvyku. Volby potřebovaly standardizaci.
Hlasovací lístek původně nemusel vyrábět stát
Jednou z největších zvláštností starších voleb je skutečnost, že hlasovací lístek nemusel být neutrálním dokumentem vydaným volebním úřadem. Ve Spojených státech 19. století například politické strany běžně tiskly vlastní „party tickets“ obsahující jména svých kandidátů a rozdávaly je voličům. Tyto lístky mohly mít různé barvy, rozměry nebo grafickou podobu, takže bylo někdy možné poznat politickou volbu člověka ještě předtím, než papír vůbec vložil do urny.
Takový systém byl pohodlný pro politické organizace, ale velmi špatný pro tajnost hlasování. Když stranický pracovník viděl, že volič přichází s růžovým lístkem jedné strany, nepotřeboval číst jeho obsah. Barva mu prozradila dost.
Právě to změnil model, který se v polovině 19. století prosadil v australských koloniích a později získal označení Australian ballot. Základní princip byl jednoduchý, ale revoluční: hlasovací lístek už nevyráběl kandidát ani strana. Vytiskla jej veřejná autorita a uvedla na něm všechny příslušné kandidáty. Všichni voliči dostávali stejný dokument.
Tajnost hlasování tak nezačala u závěsu kabinky. Začínala už u papíru, který člověk držel v ruce.
Kabinka není kus nábytku, ale bezpečnostní zařízení
Stejnou logiku má volební kabinka. Její účel není vytvořit voliči pohodlí ani slavnostní pocit soukromí. Má přerušit vizuální kontakt mezi člověkem, který hlasuje, a všemi, kdo by mohli chtít jeho rozhodnutí ověřit.
Před zavedením tajného hlasování mohl mít nátlak velmi jednoduchou podobu. Zaměstnavatel nebo pronajímatel nemusel pouze vyhrožovat. Pokud způsob hlasování umožňoval zjistit konkrétní volbu, mohl následně zkontrolovat, zda člověk jeho požadavek splnil. Stejný problém vznikal při kupování hlasů: úplatek je mnohem spolehlivější investicí, pokud lze ověřit, zda příjemce skutečně hlasoval podle dohody.
Kabinka vytvořila prostor, do něhož tato kontrola neměla proniknout. Volič tam mohl označit úřední lístek a před odchodem jej složit nebo jiným způsobem skrýt. Člověk stojící pár metrů od něj mohl znát jeho veřejné politické názory, ale samotný hlas už neměl vidět.
V tomto smyslu je kabinka téměř stejně důležitá jako právní deklarace tajnosti voleb. Bez fyzického prostoru, který tajnost umožňuje, by šlo jen o slib.
Ani obyčejná urna nebyla vždy obyčejná
Dalším problémem byl okamžik, kdy hlas opustil ruku voliče. Jednoduchá dřevěná krabice s otvorem sice dokáže papír shromáždit, sama však nebrání tomu, aby někdo přidal další lístky, vybral některé ven nebo zjistil jejich obsah.
Výrobci proto začali experimentovat s bezpečnějšími ballot boxes. Americké volební urny z konce 19. století dostávaly zámky, mechanické počítací systémy nebo vnitřní válce, které přijatý lístek vtáhly dovnitř tak, aby jej už nebylo možné snadno vytáhnout. Model známý jako Acme ballot box z 80. let 19. století měl mechanismus, který přijímal lístky jednotlivě a současně je počítal.
Jinde se prosadily průhledné nádoby. Jejich logika byla opačná, ale stejně srozumitelná: před začátkem hlasování mohl každý vidět, že je urna prázdná. Poté byla uzavřena a postupně se plnila. Transparentnost se tak stala doslovnou vlastností volební technologie.
Urna proto plní zvláštní dvojí úlohu. Musí hlas skrýt před ostatními a současně umožnit veřejnou kontrolu procesu. Tajemství jednotlivého hlasu a průhlednost celých voleb se zde musí potkat v jediném předmětu.
Když papír začal být příliš pomalý
S růstem měst a počtu voličů přišla další otázka: lze miliony hlasů zpracovat rychleji a zároveň omezit chyby při sčítání? Koncem 19. století se proto objevovaly mechanické hlasovací stroje.
Ve Spojených státech získaly ve 20. století značné rozšíření gear-and-lever machines. Volič vešel za závěs a pomocí páček označil kandidáty. Mechanický systém zaznamenal volbu a po dokončení hlasování bylo možné odečíst součty. Smithsonian popisuje tyto stroje jako technologii, která v podstatě převedla princip australského hlasovacího lístku do kovového mechanismu.
Od začátku 20. století do 60. let byly podobné stroje prezentovány jako moderní řešení voleb: měly být rychlé, přesné a odolné vůči některým formám manipulace s papírovými lístky.
Technologie však vždy vytváří také nové druhy problémů. U papíru lze jednotlivé hlasy fyzicky znovu přepočítat. U stroje musí veřejnost věřit, že mechanismus zaznamenal přesně to, co volič zadal. S příchodem děrných štítků, optických skenerů a elektronických systémů se tato otázka stala ještě důležitější.
Nejmodernější řešení nemusí být automaticky nejlepší
Historie hlasovací techniky proto nepřipomíná jednoduchou cestu od primitivní dřevěné bedny k dokonalejšímu počítači. Každá technologie něco získává a něco komplikuje.
Papírový lístek je pomalý, ale existuje jako fyzický objekt. Mechanický stroj dokáže rychleji vytvářet součty, ale jeho vnitřní fungování už běžný volič snadno nezkontroluje. Elektronické systémy mohou umožnit rychlé zpracování a nové formy přístupnosti, současně však otevírají otázky softwaru, kybernetické bezpečnosti a nezávislého ověření výsledku.
Právě proto se i v technologicky vyspělém světě stále používají předměty, které by člověk z 19. století okamžitě poznal: papír, tužka, zástěna a uzavřená urna.
Jejich jednoduchost není známkou zaostalosti. Je součástí jejich síly. Volby totiž musí splnit zvláštní požadavek: systém má být dostatečně bezpečný, ale současně natolik srozumitelný, aby obyčejný člověk dokázal pochopit, co se s jeho hlasem děje.
Každý předmět chrání jinou část volby
Podíváme-li se na moderní volební místnost tímto způsobem, přestává být nudná. Seznam voličů řeší otázku oprávnění a opakovaného hlasování. Úřední lístek standardizuje nabídku. Kabinka brání kontrole voličova rozhodnutí. Urna odděluje odevzdané hlasy od světa venku a její zabezpečení chrání jejich integritu. Sčítací procedura nakonec musí převést tisíce soukromých rozhodnutí v jeden veřejný výsledek.
Žádný z těchto předmětů sám o sobě nezaručí poctivé volby. Dohromady však tvoří mechanismus, který vznikal právě proto, že starší systémy opakovaně ukazovaly svá slabá místa.
Volební místnost je proto vlastně muzeem politických problémů, které se lidé během staletí pokusili vyřešit. Lístek, urna i kabinka vypadají jednoduše jen proto, že už jsme dávno zapomněli, proti čemu byly vynalezeny.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], Australian Electoral Commission – Australian voting history in action [2], UK Parliament – Ballot Act, 1872 [3], Smithsonian National Museum of American History – Voting and Electioneering, 1789–1899 [4], Smithsonian National Museum of American History – The Acme Ballot Box, 1880 [5], Smithsonian National Museum of American History – Instructional Voting Machine, 1944 [6]