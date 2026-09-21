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Penízek rolní doprovází člověka tisíce let a není náhoda, že roste právě tam, kde ryjete. Klíč je v biologii semene

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Semena penízku rolního zůstávají v půdě životaschopná 17 až 30 let. A právě orba jim paradoxně pomáhá přežít.
Penízek rolní doprovází člověka tisíce let a není náhoda, že roste právě tam, kde ryjete. Klíč je v biologii semene

Penízek rolní doprovází člověka tisíce let a není náhoda, že roste právě tam, kde ryjete. Klíč je v biologii semene

Zdroj: Foto: Fornax - licence CC BY SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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