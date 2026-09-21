Penízek rolní doprovází člověka tisíce let a není náhoda, že roste právě tam, kde ryjete. Klíč je v biologii semene

Kdo někdy na záhonu vytrhával nenápadné rostlinky s kulatými, mincovitě plochými šešulkami, ví, že se vracejí rok co rok. Penízek rolní (
Thlaspi arvense) provází české zemědělství od neolitu; databáze Pladias ho eviduje jako archeofyt ve více než 2 000 mapovacích kvadrantech po celé republice. Není to žádný nový invazní příchozí. Je to starý průvodce obdělávané krajiny, který se naučil z lidské práce s půdou těžit. Semenná banka, která počítá na desetiletí
Představte si záhon jako trezor. Každá rostlina penízku do něj uloží 1 600 až 15 000 semen. Ta nesklíčí najednou, většina upadne do fyziologické dormance a čeká. Podle souhrnného profilu
Cornell University vydrží semena v neporušené půdě 17 až 30 let, přičemž přesná délka závisí na hloubce uložení, vlhkosti a teplotních podmínkách.
Nejde přitom o pasivní „tvrdost“ obalu, jak ji známe třeba u svlačce. Dormance penízku je aktivní, sezónně se přepíná a reaguje na vnější signály. Semeno po opadu potřebuje nejprve několik týdnů takzvaného dozrávání. Pak může projít chladovým cyklem, který dormanci prohloubí, a teprve následné oteplení ji zase uvolní. Světlo, nitrát v půdním roztoku a kolísání teplot, to všechno funguje jako spouštěč. Bez těchto signálů semeno prostě dál spí.
Proč orba není řešení, ale součást problému
Penízek vzchází téměř výhradně z horních dvou centimetrů půdy. Hlubší uložení ho nezabije, jen ho přesune do „skladu“, kde mu chybí světlo a teplotní impulsy ke klíčení. Semeno tam klidně přečká roky. Jenže příští orba nebo rytí část starých semen opět vynese k povrchu. A tam je čeká přesně to, co potřebují: odkrytá půda bez konkurence, záblesk světla, nitrátový signál z čerstvě promíchané zeminy.
Orba tedy funguje jako opakovaný reset. Likviduje konkurenční porost, obnažuje povrch a promíchává semennou banku mezi aktivní a pasivní vrstvou. Pro penízek je to ideální scénář, každý zásah do půdy je šance, že se další dávka semen probudí.
Srovnání s jinými plevely ukazuje, kde penízek vyniká a kde ne:
Kokoška pastuší tobolka – příbuzný druh se srovnatelnou, možná i delší persistencí semen (až 35 let), ale vzchází ještě mělčeji, prakticky z povrchu do 1,3 cm. Svlačec rolní – semena přežívají přes 20 let, hlavní houževnatost ale stojí na hlubokém kořenovém systému a regeneraci z fragmentů. Pýr plazivý – semena v běžných podmínkách nepřežívají déle než tři roky; problém jsou oddenky, ne semenná banka.
Penízek je tedy výjimečný právě kombinací: extrémně dlouhověká semena plus citlivá reakce na narušení půdy.
Gen, který z plevele dělá plodinu
Moderní genetika potvrdila, že dormance penízku není náhodný vedlejší efekt, ale geneticky podmíněný znak. Tým kolem studie publikované v
Industrial Crops and Products ukázal, že zásah do genu TRANSPARENT TESTA 2, který ovlivňuje vlastnosti semenného obalu, dormanci výrazně oslabuje a klíčivost naopak zvyšuje.
A právě tady příběh nabírá nečekaný směr. Tatáž houževnatost, která z penízku dělá noční můru zahrádkářů, ho činí zajímavým kandidátem na domestikaci. Malý diploidní genom, samosprašnost, rychlý životní cyklus a vysoký obsah oleje v semeni, to jsou vlastnosti, které šlechtitelé hledají. V Severní Americe se penízek testuje jako zimní krycí meziplodina mezi kukuřicí a sójou. Podle USDA ho k roku 2026 už komerčně pěstuje firma ze St. Louis, i když široké nasazení stále brzdí nevyřešené pěstitelské otázky. Cíl šlechtění je v podstatě „odplevelit“ plevel: snížit dormanci, zabránit pukání šešulek a upravit složení oleje.
Co s tím na zahradě
Klíčová změna v myšlení: cílem není „zarýt hlouběji“, ale zastavit dosemeňování. Stará banka v půdě sice zůstane, ale bez nového přísunu semen začne rok od roku slábnout. Prakticky to znamená:
Před výsadbou nechat vyjít první vlnu klíčení a zlikvidovat ji mělkým plečkováním nebo ručně. Držet půdu krytou mulčem nebo hustým porostem, který penízku sebere světlo. Vytrhávat rostliny v mladém stadiu, rozhodně před květem. Vydržet několik sezon po sobě. Jediná přehlédnutá generace banku doplní tisíci čerstvými semeny.
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Žádný jednorázový zásah nepomůže. Ale trpělivá, několikaletá strategie ano.
Penízek rolní nás provází od chvíle, kdy jsme poprvé zaryli do půdy. Tisíce let mu to funguje. A pokud ho jednou šlechtitelé skutečně zkrotí, bude to poprvé, co z jeho vytrvalosti budeme těžit my, ne on.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková