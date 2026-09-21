Jak připravit hortenzie na podzim a zimu

Jak pečovat o hortenzie v září? Potřebují především správnou zálivku, vhodnou výživu a ochranu před mrazy. Tímto způsobem připravíte hortenzie na podzim i chladnou zimu.
Hortenzie – nádherné keře, které zdobí české zahrady ve velkém
Hortenzie patří mezi nejkrásnější keře českých zahrad. Jejich velké květy zdobí keře od poloviny léta až do pozdního podzimu. A právě září je období, kdy byste jim měli věnovat poslední pozornost a péči. Správná péče o hortenzie v září rozhodne o tom, jak rostlina přečká zimu a v jaké kondici se probudí na jaře.
Právě nyní je pouze na vás, zda hortenzie v příštím roce bohatě pokvetou, nebo budou skoupé na poupata. Nejdůležitější je nepřestat s péčí jen proto, že keře pomalu končí s kvetením. Před příchodem prvních mrazíků je potřeba zkontrolovat kvalitu půdy, upravit zálivku a zhodnotit kondici samotného keře.
V září hortenzie stále potřebují vodu
Hortenzie potřebují pro svoje velké květy dostatek vláhy. Ale nesnášejí dlouhodobé přemokření! Pokud je září suché a příliš neprší, dopřejte keřům pravidelnou zálivku. To je důležité především u mladých rostlin a hortenzií vysázených v nádobách.
Je důležité, aby hortenzie nevstoupily do období mrazů vysílené dlouhodobým suchem. Současně však není dobré nechávat půdu tak, aby kořeny dlouhodobě stály ve vodě. Hortenzie nejlépe prospívají v půdě, která je vlhká, ale dobře odvodněná.
Čtěte také: DIY: Podzimní truhlíky nemusí být jen o vřesech: Tady jsou 4 kombinace, které stojí za vyzkoušení Teď už hortenzie zbytečně nehnojte
Mnoho zahrádkářů chce dopřát po úmorném horkém létě svým hortenziím dostatek živin. Ale v září už to s hnojením příliš nepřehánějte. Především dusíkatá hnojiva mohou podpořit tvorbu nových výhonů, které před zimou nestihnou dozrát a jsou citlivější na mráz.
U zdravých vzrostlých hortenzií není nutné podzimní přihnojování. Mnohem důležitější je připravit rostlinu na období klidu a zajistit jí dobré podmínky v půdě. Proto stačí ke kořenům přidat vrstvu vhodného mulče, který pomůže udržet vláhu a ochrání půdu před výkyvy teplot.
Jak stříhat hortenzie na podzim?
Při podzimní péči o hortenzie dělá mnoho zahrádkářů jednu častou chybu. Hortenzie seříznou těsně nad zemí, aby odstranili suchá květenství.
Kromě toho, že suchá květenství působí dekorativně v zimních měsících, například když je ozdobí jinovatka nebo sníh, je jejich ponechání také důležité z praktického důvodu. Mnoho druhů hortenzií tvoří poupata na starších výhonech.
Pokud keře na podzim výrazně zkrátíte, můžete odstranit část výhonů, na kterých už se vytvořila poupata pro příští rok. Květenství proto ponechte přes zimu a odstraňte je až na jaře. Staré květy totiž mohou současně poskytovat ochranu citlivým pupenům pod nimi.
U stromkovitých a latnatých hortenzií je situace jiná. Kvetou na novém dřevě, ale i na nich je hlavní řez vhodnější provádět až na jaře.
Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší Před zimou chraňte především mladé rostliny
Keře hortenzií jsou poměrně odolné vůči českým zimám, ale mladé výhony a květní pupeny mohou poškodit pozdní mrazy. U mladých
rostlin můžete přidat kolem kořenů vrstvu organického mulče, například dobře vyzrálého kompostu. Mulč pomůže udržet v půdě vlhkost a poskytne určitou ochranu kořenům. Zvláštní pozornost věnujte hortenziím v nádobách
Hortenzie pěstované v nádobách jsou oproti rostlinám vysazeným přímo v zemi citlivější na mráz. Před příchodem silnějších mrazů je proto přesuňte na chráněné místo, například ke zdi domu nebo do nevytápěného skleníku.
Čtěte také: Jak vytvořit podzimní dekoraci z toho, co najdete na zahradě: 5 elegantních nápadů Co tedy udělat s hortenzií ještě v září?
Zkontrolujte, zda má rostlina dostatek vláhy a nestojí ve vodě. Nepřidávejte do půdy hnojivo. Stačí přidat mulč ke kořenům, který chrání rostlinu před mrazy. Odstraňte pouze poškozené nebo nemocné části rostlin. Větší řez naplánujte až na jaro.
Návrh a vizualizace moderní zahrady osázené hortenziemi Jak připravit hortenzie na podzim a zimu – návrh a vizualizace moderní zahrady osázené hortenziemi. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak připravit hortenzie na podzim a zimu – návrh a vizualizace moderní zahrady osázené hortenziemi a ginkgo bilobou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak připravit hortenzie na podzim a zimu – návrh a vizualizace moderní zahrady osázené hortenziemi a převislou vrbou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak připravit hortenzie na podzim a zimu – návrh a vizualizace moderní zahrady osázené hortenziemi a katalpou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud si nejste jistí, jaký druh hortenzie na zahradě máte, na podzim ji raději výrazně nezkracujte. Nechte stará květenství přes zimu a druh určete až před jarním řezem. U hortenzií totiž neplatí, že jeden způsob péče vyhovuje všem.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz (Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)