Přívěs se dřevem se rozhoupal a skončil v protisměru. Řidič nadýchal 1,12 promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přívěs se dřevem se rozhoupal a skončil v protisměru. Řidič nadýchal 1,12 promile
Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se...
Jihlavští policisté šetří případ vandalismu, k němuž došlo v Jihlavě v ulici Havlíčkova v pátek 3. července...
Policejní akce Máš na to umožnila středoškolákům z Vysočiny otestovat si svou fyzickou kondici. O výkonech,...
Dva lidé se zranili při páteční dopravní nehodě v Třebíči. Ke střetu dvou osobních vozidel došlo kolem...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →