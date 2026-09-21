Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Přívěs se dřevem se rozhoupal a skončil v protisměru. Řidič nadýchal 1,12 promile

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Třebíčští policisté šetří dopravní nehodu, k níž došlo v sobotu 19. září kolem 15:30 na Třebíčsku v katastru Podklášteří. Jak informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová, jeden z řidičů byl v době nehody pod vlivem alkoholu.
Přívěs se dřevem se rozhoupal a skončil v protisměru. Řidič nadýchal 1,12 promile

Přívěs se dřevem se rozhoupal a skončil v protisměru. Řidič nadýchal 1,12 promile

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění
Cejle na Jihlavsku přivezla zlato z Irska. K medaili získala i další prestižní ocenění
Po ochlazení s deštěm může na Vysočině přijít babí léto
Po ochlazení s deštěm může na Vysočině přijít babí léto

Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se...

Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?
Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?

Jihlavští policisté šetří případ vandalismu, k němuž došlo v Jihlavě v ulici Havlíčkova v pátek 3. července...

Chlapci a dívky dosahují stále více bodů, říká k testům policista Leoš Švarc
Chlapci a dívky dosahují stále více bodů, říká k testům policista Leoš Švarc

Policejní akce Máš na to umožnila středoškolákům z Vysočiny otestovat si svou fyzickou kondici. O výkonech,...

Při odbočování se střetla dvě auta, dva lidé se zranili. Nehodu řeší policie
Při odbočování se střetla dvě auta, dva lidé se zranili. Nehodu řeší policie

Dva lidé se zranili při páteční dopravní nehodě v Třebíči. Ke střetu dvou osobních vozidel došlo kolem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.