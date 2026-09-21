Podzimní parfém nemusí vonět jako cukrárna. Letos přichází čaj, kůže, kouř i vůně, která trochu zlobí

Podzimní vůně mají dlouhodobě pověst sladších, těžších příbuzných letních citrusů. Vanilka, tonka, karamel a koření. A všechny jsou samozřejmě v pořádku, pokud je miluješ. Jenže podzim 2026 není jen sladký.
Allure letos popisuje posun k „gourmand 2.0“: sladké akordy se komplikují čajem, kávou, rýží nebo kořením. Vogue ve svém podzimním výběru zase zdůrazňuje pižmo, ambru, kůži, dřevo, kardamom a další hlubší tóny. A vedle toho se objevuje ještě jedna mnohem temnější větev: mechové, kouřové, pryskyřičné a bylinné „witchy“ vůně. To už je podzim, se kterým se dá pracovat.
Pokud tě vanilka baví, ale nechceš vonět jako cupcake
Hledej vanilku, která má protihráče. Tabák. Dřevo. Kůži. Černý čaj. Sůl. Kouř. Najednou z ní není cukrářský krém, ale teplejší základ, který může působit suchým, tmavým nebo skoro unisexovým dojmem.
Allure právě u letošních gourmandů zdůrazňuje, že se sladké tóny komplikují a dospívají. Vanilka tedy nezmizela. Jen dostala trochu horší společnost.
Čaj je možná nejlepší přechod mezi létem a podzimem
Černý čaj může působit suchým, lehce kouřovým dojmem. Zelený je čistší. Matcha krémovější. Earl Grey přidá bergamot a najednou máš vůni, která je svěží, ale už nepůsobí letně.
Čajové parfémy mají ještě jednu krásnou vlastnost: nemusí vstoupit do místnosti pět vteřin před tebou. Pokud tě těžké orientální vůně unavují, ale letní citrus už ti připadá příliš lehký, právě čaj může být ten mezistupeň.
Kůže nemusí znamenat motorkářskou bundu v lahvi
Kožený akord může být suchý, hladký, kouřový nebo lehce živočišný. V kombinaci s růží či kosatcem dokáže působit skoro elegantněji než klasické květinové vůně.
A pokud máš pocit, že „kožený parfém“ zní strašidelně, začni vůní, kde je kůže jen v základu. Nemusíš okamžitě vonět jako interiér nového Jaguaru.
A potom je tu les po setmění
Allure letos vytáhlo jednu zábavnou kategorii: „witchy fragrances“. Mech, pryskyřice, byliny, kouř, zemité tóny a vůně, které působí, jako bys právě přišla z lesa a možná o tom nechceš mluvit.
Samozřejmě nepotřebuješ skutečný čarodějnický lektvar. Ale pokud tě nudí všechno „čisté, sexy a ženské“, vůně s kadidlem, mechem, cedrem nebo bylinami může být přesně ten malý podzimní experiment, který chyběl.
Parfém je nakonec doplněk. Nemusí reprezentovat celou tvou osobnost
Vogue letos upozorňuje i na širší změnu: lidé stále méně hledají jeden „signature scent“ na celý život a více vůně střídají podle nálady, sezony a situace.
Což je vlastně osvobozující. Nemusíš zjistit, jaká vůně jsi. Dnes můžeš být čaj. V pátek kůže. A v sobotu klidně něco, co voní jako les, ve kterém by rozumný člověk po setmění nezůstával.
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Zdroje: Allure – The Top Fall Fragrance Trends of 2026 Are Giving Adults Only [1], Vogue – The Best Fall Fragrances Leave an Intoxicating Trail of Musk, Amber, and Leather [2], Vogue – The 5 Fragrance Trends That Will Define 2026 [3], Allure – Must Be the Season of the Witchy Fragrances [4].