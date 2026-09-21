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Podzimní parfém nemusí vonět jako cukrárna. Letos přichází čaj, kůže, kouř i vůně, která trochu zlobí

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První studené ráno a parfumerie okamžitě vytahují vanilku, karamel a něco, co voní jako skořicový šnek za 189 korun. Pokud se ti při slově „podzimní parfém“ nechce vonět jako dezert, letošní sezona má mnohem zajímavější nabídku.
Podzimní parfém nemusí vonět jako cukrárna. Letos přichází čaj, kůže, kouř i vůně, která trochu zlobí

Podzimní parfém nemusí vonět jako cukrárna. Letos přichází čaj, kůže, kouř i vůně, která trochu zlobí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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