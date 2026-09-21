Země je v ohrožení, vědci bijí na poplach. Hrozba přichází z míst, odkud by to nikdo nečekal

Klimatologové z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) odhalili znepokojivý jev, který může zásadně změnit dosavadní předpovědi o budoucnosti naší planety. V zemské atmosféře rapidně ubývá pouštní prach – od roku 2003 klesl jeho celkový objem až o 10 procent. Výsledky studie publikoval prestižní vědecký časopis Science Advances.
Přestože by se čistší obloha mohla zdát jako pozitivní zpráva, opak je pravdou. Prachové částice ze Sahary či asijské pouště Gobi po desetiletí odrážely sluneční paprsky zpět do vesmíru, a planetu tak přirozeně ochlazovaly. Bez této ochranné bariéry dnes k zemskému povrchu proniká mnohem intenzivnější záření, což jen dále zrychluje oteplování způsobené člověkem.
Satelity potvrzují historický propad
Vědecký tým vedený doktorem Ashokem Guptou a profesorem Jasperem Kokem zkombinoval satelitní pozorování, data z pozemních stanic a pokročilé klimatické modely. Analýzy odhalily překvapivý paradox: množství atmosférického prachu dosáhlo svého vrcholu v 80. letech 20. století, od té doby trvale klesá.
Na světě sice vznikají nové lokální zdroje prachu – například na vysychajících plochách Aralského jezera nebo amerického jezera Great Salt Lake – ale celková křivka přesto směřuje dolů. Mezi hlavní podezřelé příčiny patří změny v povrchových větrech a odlišné proudění vzduchu nad kontinenty.
Profesor Kok používá názorné přirovnání: prach v atmosféře dosud fungoval jako částečně zatažená ruční brzda globálního oteplování, která nyní povoluje.
Jak pouštní prach chrání planetu před přehřátím
Když silný vítr vynese miliardy mikroskopických zrníček do výšky několika kilometrů, vytvoří jemný aerosolový závoj. Tyto částice fyzicky narážejí na přicházející sluneční záření a rozptylují ho do okolí, přičemž podstatnou část paprsků odrážejí přímo zpět do vesmíru.
Na zemský povrch se tak dostane méně přímého tepla. Prachová zrnka navíc působí jako jádra, na kterých se sráží vodní pára. Díky tomu vznikají bělejší a jasnější oblaky, které sluneční paprsky odrážejí ještě účinněji.
Vědci z UCLA zdůrazňují, že úbytek prachových částic není hlavní příčinou klimatické krize, ale spíše jejím nepříjemným urychlovačem. Z měření vyplývá, že pokles o 10 procent přinesl v letech 2003 až 2023 dodatečný oteplovací účinek s hodnotou přibližně 0,02 wattu na metr čtvereční.
Oceány přicházejí o klíčové živiny
Experti varují, že úbytek prachových částic neznamená jen vyšší teploty. Pouštní prach v přírodě zásadně ovlivňuje mořský ekosystém a formuje celkovou kvalitu ovzduší na planetě.
Když vítr odvane jemné částice ze Sahary nebo jiných pouští tisíce kilometrů nad otevřenou vodu, prach postupně dosedne na hladinu. Tato zrnka v sobě nesou klíčové stopové prvky a minerály, zejména biologicky dostupné železo a fosfor. V oblastech otevřeného oceánu jsou tyto živiny extrémně vzácné.
Na těchto minerálech přímo závisí fytoplankton – mikroskopické řasy, které plavou při hladině. Když do vody dopadne dávka pouštního prachu, fytoplankton zažije doslova životní boom a začne se bleskově množit. Fytoplankton přitom tvoří základ mořského potravního řetězce. Živí se jím drobní korýši, kterými se krmí ryby, a ty slouží jako potrava pro větší mořské predátory či velryby.
Pokud v atmosféře ubude prach, oceány dostanou méně živin. To může oslabit celou mořskou faunu. Další problém souvisí s pohlcováním oxidu uhličitého. Fytoplankton funguje podobně jako deštné pralesy na pevnině – přes fotosyntézu vytahuje z atmosféry obrovská množství uhlíku. Když tyto drobné organismy odumřou, klesnou na dno oceánu, přičemž uhlík v nich zůstane uvězněn na stovky až tisíce let.
Pokud prachu ubude a fytoplankton zeslábne, oceány dokáží pohltit méně skleníkových plynů, což opět jen zesílí celkové oteplování.
Zdroje článku: newsroom.ucla.edu, biz.heraldcorp.com, science.org, newscientist.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová