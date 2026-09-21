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Show Jana Krause: Italské manželství Anny Polívkové, influencerství jako nemoc a nástrahy podzimního houbaření

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Herečka Anna Polívková, youtuber Karel Kovář a Miss Sophia Maria Osako v Show Jana Krause. Odkrývají detaily o vztazích i potížích s brzkou popularitou.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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