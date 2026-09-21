Love Island znovu zamíchal páry. Vanesa si vybrala zadaného a druhý den přišla studená sprcha

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Love Island znovu zamíchal páry. Vanesa si vybrala zadaného a druhý den přišla studená sprchaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jedenáctá epizoda reality show Love Island přináší dramatické vyřazování. Jeden z účastníků opouští vilu a zbytek osádky musí řešit vyhrocené mezilidské vztahy.
Love Island 11. díl:
Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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