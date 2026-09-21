Vládní dárek pro důchodce: Dva tisíce korun jako jednorázový příspěvek

U průměrného starobního důchodu to představuje dalších 34 korun; po valorizaci tak jeho celková výše dosáhne 22 196 korun měsíčně. Koalice se zároveň dohodla na jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2 000 korun.
„Debata o penězích navíc pro důchodce není o žádném dárečku. Při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 procenta. Přesto očekáváme, že poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě v roce 2027 klesne z 41,9 na 40,2 procenta. Považuji za legitimní na tento vývoj reagovat. Proto jsme se v koalici dohodli, že důchodci obdrží jednorázově 2 000 korun navíc. Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Výpočet valorizace pro rok 2027
Výši pravidelné valorizace určuje zákonný mechanismus. Od ledna se tak základní výměra důchodu zvýší o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. Tuto částku obdrží každý příjemce důchodu stejně.
Vláda zároveň využila zákonnou možnost zvýšit důchody nad tento rámec a schválila růst procentní výměry o 0,2 %. U průměrného starobního důchodu tak celkové zvýšení činí 304 korun měsíčně, tedy přibližně 1,4 %.
„Relativně nízká valorizace je z jednoho pohledu také pozitivní zprávou, protože odráží nízkou inflaci. V srpnu meziročně činila 1,9 procenta. „Přesto jsme využili možnost, kterou právní úprava nabízí, a zvýšili důchody nad stanovené minimum,“ doplnil ministr Aleš Juchelka.
Celkový dopad valorizace bude 10,3 miliardy korun
Zvýšení základní výměry bude mít v roce 2027 dopad na státní rozpočet přibližně 9,2 miliardy korun. Dalších 1,1 miliardy korun představuje zvýšení procentních výměr nad rámec zákonného minima.
Průměrný samostatně vyplácený starobní důchod bude po valorizaci podle současného odhadu představovat přibližně 40,2 % průměrné hrubé mzdy.
Zvýší se také minimální výše důchodů
Od roku 2027 se mění také minimální procentní výměry jednotlivých druhů důchodů. Jejich výše je ze zákona navázána na základní výměru důchodu.
Minimální procentní výměra bude činit:
- 5 170 Kč u starobních důchodů a invalidních důchodů III. stupně,
- 2 585 Kč u invalidních důchodů II. stupně a vdovských a vdoveckých důchodů,
- 1 724 Kč u invalidních důchodů I. stupně,
- 2 068 Kč u sirotčích důchodů.
Součet minimální procentní výměry a základní výměry 5 170 Kč pak stanoví minimální výši každého typu důchodu. MPSV předložilo také samostatné nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2027. Tyto příplatky (určené zejména účastníkům odboje za druhé světové války, některým jejich pozůstalým a osobám postiženým křivdami komunistického režimu) se zvýší stejně jako procentní výměry důchodů, tedy o 0,2 %. Dopad tohoto opatření na státní rozpočet se odhaduje na přibližně 4 miliony korun.