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Liberecké vzdušné akrobatky získaly na MČR dvanáct medailí. Míří na mistrovství světa

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Liberecké studio vzdušné akrobacie Airko zaznamenalo na MČR ve vzdušné akrobacii mimořádný úspěch. Na soutěži Czech Pole & Aerial Championship POSA 2026 v Brně, získaly jeho závodnice celkem 12 medailí v devíti kategoriích a dvanáct z nich si si vybojovalo postup na mistrovství světa.
Liberecké vzdušné akrobatky získaly na MČR dvanáct medailí. Míří na mistrovství světa

Liberecké vzdušné akrobatky získaly na MČR dvanáct medailí. Míří na mistrovství světa

Zdroj: Airko Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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