Rusové utřou, francouzské válečné ponorky budou akusticky téměř neviditelné. Dostanou lithiové baterie nové generace

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ANALÝZA | Lithium-iontová baterie v telefonu vydrží do večera. Táž dvě slova znamenají u ponorky francouzské konstrukce skoro dva týdny pod hladinou.
Ponorka NRP Barracuda
Zdroj: mhx / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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