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Rusové utřou, francouzské válečné ponorky budou akusticky téměř neviditelné. Dostanou lithiové baterie nové generace

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ANALÝZA | Lithium-iontová baterie v telefonu vydrží do večera. Táž dvě slova znamenají u ponorky francouzské konstrukce skoro dva týdny pod hladinou.
Ponorka NRP Barracuda

Ponorka NRP Barracuda

Zdroj: mhx / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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