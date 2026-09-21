Muž spadl do Mlýnské stoky a nemohl se dostat ven, měl přes promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž spadl do Mlýnské stoky a nemohl se dostat ven, měl přes promile
Areál bývalé plicní léčebny v Hrudkově u Vyššího Brodu čeká na nové využití už téměř dvacet let. Teď...
Folklorní soubor Růže z Českého Krumlova reprezentoval Česko na prestižním festivalu El Mundo Baila Joropo...
Jihočechy čekalo další domácí klání, tentokrát s Olomoucí. Ač měli hosté po dvou třetinách jednogólový...
Na legendárního Delfína čekali železniční fanoušci na jihu Čech marně. Historická motorová jednotka VT...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →