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Muž spadl do Mlýnské stoky a nemohl se dostat ven, měl přes promile

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Šestačtyřicetiletý muž spadl v pátek odpoledne do Mlýnské stoky v českobudějovické Kněžské ulici. Z vody se nedokázal dostat zpět na břeh a pomoci mu museli strážníci městské policie. Dechová zkouška u něj následně naměřila 1,16 promile alkoholu.
Muž spadl do Mlýnské stoky a nemohl se dostat ven, měl přes promile

Muž spadl do Mlýnské stoky a nemohl se dostat ven, měl přes promile

Zdroj: Městská police České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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