Barva ostnů na okurce prozradí, jestli se hodí k nakládání. Většina lidí na trhu sahá po špatných a výsledek je měkký a bez chuti

Okurky jsou díky své křupavé struktuře a osvěžující chuti oblíbenou zeleninou v různých kuchyních po celém světě. Můžete si je užít čerstvé nebo v salátech, ale jedním z nejúžasnějších způsobů, jak si tyto plody vychutnat opravdu na maximum, je jejich nakládání.
Různé odrůdy okurek a jejich použití
Nemusíte se ho však bát, protože existuje jednoduchý, ale spolehlivý ukazatel, který vám může pomoci při výběru: barva jejich ostnů.
Pěstování okurek vedlo k vývoji mnoha odrůd, z nichž každá je přizpůsobena specifickým účelům. Tyto odrůdy se liší dobou dozrávání, protože některé jsou určeny k okamžité spotřebě nebo přípravě salátů, zatímco jiné jsou ideální právě ke konzervaci nakládáním. Přesto může být rozlišení těchto druhů okurek matoucí i pro zkušeného domácího kuchaře. stačí však, když si budete pamatovat, že čím tmavší ostny jsou, tím lepší okurky dostanete. Zdroj fotografie: Depositphotos Nakládané okurky jsou oblíbenou pochoutkou, kterou potěšíte i ty nejmlsnější jazýčky. Výhody nakládání okurek
Nakládané okurky jsou oblíbenou pochoutkou, kterou potěšíte i ty nejmlsnější jazýčky. Navíc se jedná o rychlý způsob, jak doma snadno
zpracovat i velké množství čerstvě sklizené zeleniny. Stačí pár surovin a trochu vašeho času a brzy si na této dobrotě budete moci pochutnat i vy. Vyzkoušejte také kombinaci okurek, rajčat a česneku, rozhodně nebudete litovat.
Ze všeho nejdříve okurky důkladně omyjte, zbavte všech nečistot, a poté namočte do studené vody na 2 – 3 hodiny. Mezitím si připravte
zavařovací sklenice, do kterých budete okurky nakládat. Ty nejprve pečlivě vymyjte, a poté sterilizujte. Stejnou pozornost věnujte i jejich víčkům, aby nedošlo ke kontaminaci nakládané zeleniny a rychlému množení bakterií. Zdroj fotografie: Freepik Ne vždy je snadné na trhu poznat, zda jsou již okurky vhodné k nakládání. Pomoci vám může barva jejich ostnů – prohlédněte je. Ten nejlepší lák na okurky
Teď už zbývá jen tuhle křupavou zeleninu zalít tím správným nálevem. Web
PrimaFresh doporučuje tento recept: 3 l vody 750 ml octa (8 %) 20 kuliček černého pepře 20 kuliček nového koření 5 hřebíčků 4 bobkové listy 330 gramů cukru 130 gramů soli 4 lžičky hořčičného semínka
Vše stačí 15 minut povařit a poté nechat vychladnout. Nic jiného s budoucím lákem na okurky jako od babičky dělat nemusíte. A pokud chcete nálev ozvláštnit, použijte podle rady z webu
Vaření třeba křen. A vyzkoušet můžete i nakládané papriky – recept už Chalupáři-Zahrádkáři vyladili krok po kroku za vás.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři