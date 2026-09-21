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Bohumín zlepšuje osvětlení přechodů. Nová zebra přibude u železáren

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Bohumín pokračuje v úpravách přechodů pro chodce. Nové kontrastní osvětlení získají zebry v několika částech města, další svítidla radnice vymění. Ještě letos na podzim vznikne také nový osvětlený přechod v Revoluční ulici.
Bohumín zlepšuje osvětlení přechodů. Nová zebra přibude u železáren

Bohumín zlepšuje osvětlení přechodů. Nová zebra přibude u železáren

Zdroj: město Bohumín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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