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Na nechvalně proslulé křižovatce smrti na silnici I/20 se opět srazily dva vozy

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Na nechvalně známé křižovatce smrti na silnici I/20 u Seče na jižním Plzeňsku se v pondělí odpoledne střetly dva osobní automobily. Ve vozidlech měli cestovat dva dospělí a tři děti. Na místě zasahují záchranáři a hasiči. Jde o místo častých nehod, při kterých umírali lidé na trase Plzeň–Budějovice.
Na nechvalně proslulé křižovatce smrti na silnici I/20 se opět srazily dva vozy

Na nechvalně proslulé křižovatce smrti na silnici I/20 se opět srazily dva vozy

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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