Na nechvalně proslulé křižovatce smrti na silnici I/20 se opět srazily dva vozy

Jedno havarované vozidlo skončilo po bočním střetu v příkopu mimo vozovku, druhé zůstalo na silnici. Vozidla stojí jen pár metrů od pomníčku, který připomíná jednu z tragických nehod, jež se stala v minulosti na této křižovatce. „Vzhledem k mechanismu nehody odvezli záchranáři k vyšetření obě dospělé osoby. Děti vyvázly bez zranění," informoval mluvčí hasičů Michal Holeček. V místě nehody je omezený provoz. Další podrobnosti k nehodě zjišťujeme.
Nechvalně proslulá křižovatka smrti na velmi frekventovaném úseku silnice I/20 u obce Seč na jižním Plzeňsku na tahu Plzeň–České Budějovice by měla projít úpravou. V místě, kde došlo k celé řadě dopravních nehod, včetně těch smrtelných, vznikne ve směru od Nepomuku odbočovací pruh doleva na obec Únětice.
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Malý výčet vážných nehod z poslední doby
Na každé straně nechvalně proslulé křižovatky byly ještě nedávno dva pomníčky připomínající dvě předchozí oběti smrtelných nehod, které se zde v nedávné době staly. Novější pomníček příbuzní oběti odstranili. Poslední nehoda, při níž vyhasl na křižovatce život šestatřicetiletého muže, je z léta roku 2020. Tehdy se tam srazily dva osobní automobily. Viník nehody vyjížděl z vedlejší silnice od Únětic na hlavní a srazil se s osobním automobilem projíždějícím po hlavní silnici. Svoji neopatrnost zaplatil řidič životem.
Těžké zranění utrpěl na křižovatce v říjnu 2022 motorkář, který se tam střetl s osobním automobilem Ford Fiesta. Řidič osobáku při vjíždění na hlavní silnici nedal přednost jezdci na motocyklu BMW a srazil ho. Záchranáři z místa transportovali dvaapadesátiletého muže, který utrpěl středně těžké zranění. Podle informací policie vyjížděl řidič osobního automobilu z vedlejší silnice ve směru od Únětic. Na křižovatce chtěl odbočit vlevo do směru na Plzeň. Nedal však přednost projíždějícímu motocyklu a došlo ke střetu.
Nehod bylo ještě více
Na stejné křižovatce se ve stejném měsíci srazila dodávka s osobním vozem značky Fiat. Osmatřicetiletá řidička osobního automobilu tehdy vyjížděla z vedlejší silnice od Seče na křižovatku a chtěla odbočit vlevo, aby pak pokračovala ve směru na Budějovice. Nedala však přednost nákladnímu automobilu, který jel po hlavní ve směru od Plzně. Náraz do osobáku byl tak silný, že vozidlu doslova vmáčkl dveře spolujezdce do kabiny. Řidička utrpěla středně těžké zranění a může mluvit o velikém štěstí, že nehodu přežila.
Osobní zkušenost s nebezpečnou křižovatkou měl v roce 2019 i šéfredaktor Plzeňské Drbny a autor tohoto textu. Řidič dodávky se nevěnoval řízení a zezadu ve vysoké rychlosti narazil do vozidla novináře, který z hlavní silnice odbočoval vlevo do obce Seč. Nehod na této křižovatce bylo ale ještě mnohem více.
V červnu 2024 se stala tragická nehoda asi 200 metrů na rovném úseku před křižovatkou ve směru na Plzeň. Čelně se tam střetly dva osobní vozy. Událost si vyžádala jeden lidský život a dva zraněné. Řidič narozený v roce 1973 jel s vozidlem Škoda Kamiq ve směru na Nepomuk a přejel do protisměru, kde se střetl s vozidlem značky MG, které řídil muž narozený v roce 1952. Ten bohužel následkům nehody podlehl. Zhruba o týden později se stala další tragická nehoda, tentokrát asi necelý kilometr za křižovatkou smrti ve směru na Plzeň. Osobní automobil tam na začátku stoupání ve vysoké rychlosti přejel do protisměru, kde narazil do kamionu. Řidič osobáku na místě zahynul.
Za otřesnou nehodu 14 let vězení
Obrovská tragédie se stala asi 400 metrů od zmíněné křižovatky loni v říjnu. Šestadvacetiletá žena pod vlivem alkoholu a drog úmyslně, v sebevražedném úmyslu, narazila se svým osobním autem do protijedoucí dodávky. Při nehodě utrpěla její osmiletá dcera těžká zranění, kterým o den později v nemocnici podlehla. Život ohrožující zranění utrpěl také spolujezdec z protijedoucího vozu. Rozsudek je pravomocný. Letos byla řidička za nehodu odsouzena na 14 let do vězení.