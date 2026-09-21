Dřevěný závodník z 50. let ležel v krabici na půdě. Na aukci se prodal za dvojnásobek odhadu, sběratelé o staré Lego doslova bojují

Figurka nese katalogové číslo 427 a v oficiálním archivu LEGO Group je vedená pod názvem „Væddeløbskører m. lyd“ (Racing Driver with Sound). Vznikla mezi roky 1949 a 1951, v období, kdy se z malé truhlářské dílny v jutském Billundu teprve klubala globální značka. Uvnitř podvozku ukrývá mechanismus, který při pohybu vydává zvuk. Povrch nese oděrky, chybí pár hřebíčků, kartonová část podvozku má prasklinu a jedna součástka pochází z pozdější opravy. Přesto kupec zaplatil téměř dvojnásobek odhadní ceny, tedy 193,5 %.
Čtyři vrstvy, které vyhnaly cenu dřevěného LEGO závodníka ke 200 000 Kč
Sběratelský trh funguje na průniku vzácnosti, příběhu a ověřitelnosti. U modelu 427 se protínají hned čtyři cenotvorné roviny najednou.
Za prvé, předplastová éra. Dřevěné hračky tvořily páteř billundské produkce od třicátých let, ale v srpnu 1959 je firma přejmenovala na BILOfix a po požáru továrny v únoru 1960 výrobu definitivně ukončila. Každý dochovaný exemplář pochází z uzavřené, nerostoucí zásoby. Za druhé, archivní identifikace. Oficiální stránka LEGO Group vede model 427 s přesnými roky uvedení a stažení, takže kupec získává prokazatelnou autenticitu, klíčový faktor v segmentu, kde padělky a repliky komplikují orientaci. Za třetí, mechanický prvek. Zvukový mechanismus posouvá závodníka z kategorie statické figurky do kategorie funkčního hračkářského artefaktu. Podobných kusů se na trhu objevuje minimum. A za čtvrté, extrémně omezená nabídka. Dřevěné LEGO z přelomu čtyřicátých a padesátých let se v aukčních katalozích vyskytuje řádově v jednotkách položek ročně. Rostoucí hlad po raném LEGO: signál z jarních aukcí 2026
Příklep za závodníka nebyl osamělý výstřelek jednoho přeplácejícího nadšence. Dánský aukční dům Bruun Rasmussen na jaře 2026 dražil další kolekci raného LEGO a dosáhl souhrnného výsledku přes 267 000 DKK proti odhadu kolem 175 000 DKK. Zájem přicházel podle aukčního domu z různých zemí světa.
Lauritz ve své tiskové zprávě z 19. února 2026 hovoří o „silné a rostoucí poptávce po objektech z dřevěné periody“. A širší sekundární trh se vzácnými LEGO sety potvrzuje podobný směr: BrickEconomy 100 Index vykazoval k září 2026 meziroční nárůst 22,52 %, byť zahrnuje i plastové série, celkový vektor míří jednoznačně vzhůru.
Podle nás největší cenový tlak vzniká tam, kde se doložitelná autenticita potká s příběhem úplných počátků značky. Sběratel totiž nekupuje jen lakované dřevo. Kupuje fyzický otisk okamžiku, kdy se z billundské truhlárny teprve rodil fenomén, který dnes zná každé dítě na planetě.
Máte doma staré LEGO? Jak rozpoznat, jestli má sběratelskou hodnotu
Většina českých domácností samozřejmě neskrývá dřevěného závodníka z roku 1949. Ale i plastové sety z osmdesátých a devadesátých let mohou překvapit. Na Aukru se v roce 2026 prodávaly dokončené aukce v těchto hladinách:
Set Rok výroby Příklep LEGOLAND 6929 (vesmírný) 1981 1 840 Kč Basic 744 (stavebnice) 1980 2 996 Kč Technic 8860 (s krabicí a návodem) 1980 4 110 Kč
Pro srovnání: mezinárodní benchmark plastového vintage setu LEGO 6380 z roku 1987 se podle BrickEconomy pohybuje kolem 7 800 Kč v neotevřeném stavu a zhruba 1 550 Kč v použitém. Dřevěný závodník za 200 000 Kč se nachází v úplně jiné dimenzi.
Praktický checklist pro každého, kdo narazí na starší LEGO:
Identifikujte model nebo číslo setu, hledejte na krabici, návodu i samotných dílech. Zachovejte originální obal a návod, i samotná krabice může mít vlastní hodnotu. Nečistěte agresivně, u dřevěných kusů jsou přirozené stopy stáří součástí autenticity. Nafotografujte stav včetně vad, praskliny, chybějící díly, opravy. Vše dokumentujte. Porovnejte s archivem, oficiální stránky LEGO Group vedou přehled historických modelů včetně datace. Kam v Česku zajít s nálezem na odhad nebo prodej
Kdo drží v ruce běžnější plastový set z osmdesátých let, může zamířit rovnou na Aukro, kde kategorie hraček čítá přes dva tisíce LEGO nabídek. Vlastní prodej přes aukční portál obvykle vynese víc než rychlý výkup, ale vyžaduje trpělivost a komunikaci s kupci. Firmy typu MořeKostek nabízejí okamžitý výkup za nižší, ale garantovanou částku a výslovně uvádějí, že staré sety s originální krabicí oceňují individuálně.
U mimořádně vzácných nebo starožitných kusů (a dřevěné LEGO z předplastové éry sem bezpochyby patří) se vyplatí oslovit specializovaný aukční dům. Dorotheum provozuje samostatnou sekci Hračky a deklaruje odborné ocenění. Starožitnosti AVA nabízejí posouzení tržní hodnoty sběratelských předmětů na základě zkušenosti s českým i zahraničním trhem. A pro skutečné rarity stojí za úvahu i dánské aukční domy Lauritz nebo Bruun Rasmussen, kde se koncentruje cílová klientela ochotná platit prémiové částky.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková