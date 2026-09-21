Domácí vlašský salát: Poctivá lahůdková klasika s jemnou chutí, kterou zvládnete snadno a bez zbytečné chemie

Když potřebuji nachystat studenou večeři předem, něco na chlebíčky nebo jen rychlé pohoštění pro lidi u stolu, vlašský salát se u nás objeví docela spolehlivě. Je sytý, nenápadný a z obyčejných surovin umí vytáhnout přesně tu starší lahůdkářskou chuť. Velkou práci v něm udělají brambory protlačené přes sítko, k nim šunkový salám a dobře ochucená majonéza. Nejrychleji mizí s rohlíkem, ale na svátečním chlebíčku se neztratí ani trochu.
Není to žádné jídlo na efekt. Spíš jistota, která funguje ve chvíli, kdy se nepodcení detaily. Suroviny je potřeba krájet drobně, pokud možno na podobně velké kousky.
Salát pak drží pohromadě, v misce nepůsobí rozházeně a v každém soustu se potká brambora, zelenina i salám. Mrkev s celerem přidají jemnou sladkost, okurky kyselý tón a hořčice s ten známý, lehce worcesterem pikantní konec. Vlašský salát má italské jméno, ale české srdce
Název vlašský salát může trochu mást, protože dnes ho většina lidí bere jako samozřejmou součást českých lahůdek. Slovo ale souvisí se starším označením Itálie, tedy Vlašskem. Odtud se podle dostupných informací vzalo i jeho pojmenování. Recept na poctivý domácí vlašský salát
Doba přípravy: 35 minut Doba chlazení: alespoň 2 hodiny Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 435 g brambor uvařených ve slupce 300 g šunkového salámu 250 g majonézy 112 g sterilovaných okurek 25 g sterilovaného hrášku 40 g kořenového celeru 60 g mrkve 25 g plnotučné hořčice 12 g moučkového cukru 1 lžíce octa 1 kávová lžička worcesterové omáčky sůl podle chuti mletý pepř podle chuti Postup přípravy poctivého vlašáku
1. Začněte
bramborami ve slupce, pokud už je nemáte uvařené z předchozího dne. Po uvaření je nechte pořádně vychladnout. Teplé brambory by v majonéze udělaly mazlavou, těžkou směs, a to se k dobrému vlašáku moc nehodí.
2. Oloupejte
mrkev a celer, nakrájejte je na menší kusy a uvařte v lehce osolené vodě doměkka. Potom zeleninu slijte a nechte ji stranou vychladnout.
3.
Šunkový salám nakrájejte na tenké hranolky, případně na opravdu drobné nudličky. Vypadá to jako maličkost, jenže v salátu je to znát. Velké kusy salámu působí neohrabaně a zbytečně přebijí ostatní suroviny. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Šunkový salám nakrájíme na tenké hranolky.
4.
Sterilizované okurky nakrájejte na malé kostičky. Stejným způsobem připravte také vychladlou mrkev a celer. Když jsou kousky podobně velké, salát se pak mnohem příjemněji jí. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Kyselou okurku nakrájíme na kostičky.
5.
Brambory oloupejte. Část protlačte přes sítko nebo jemnější mřížku, zbytek nakrájejte na malé kostičky. Tahle kombinace dá salátu typickou konzistenci: trochu krémovou, ale ne rozmělněnou na kaši. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Uvařené brambory nakrájíme přes sítko na kostičky.
6. Do větší mísy dejte
brambory, šunkový salám, okurky, mrkev, celer a sterilizovaný hrášek. Osolte, opepřete a jen zlehka promíchejte, aby se suroviny zbytečně nerozmačkaly.
7. Přidejte
majonézu a opatrně ji vmíchejte, aby se směs rovnoměrně obalila. Potom přidejte plnotučnou hořčici, ocet, moučkový cukr a worcesterovou omáčku. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Všechno spolu promícháme.
8. Salát ochutnejte a podle potřeby dolaďte
solí, pepřem nebo trochou octa. Okurky i majonéza se pokaždé chovají trochu jinak, takže poslední dochucení má smysl nechat až na závěr.
9. Hotový
vlašský salát zakryjte a dejte nejméně na 2 hodiny do lednice. Podávejte dobře vychlazený s rohlíkem, na chlebíčcích nebo jako studenou večeři. V lednici vydrží přibližně 2 dny. Pár rad na závěr Když salát po odležení moc zhoustne, vmíchejte do něj ještě lžíci majonézy. Brambory během chlazení část základu natáhnou. Na chlebíčky dávám pod salát tenkou vrstvu másla nebo čerstvého sýra. Pečivo díky tomu tak rychle nezvlhne. Vybírejte salám, který není příliš kořeněný. Vlašský salát má zůstat jemný, ne přeražený chutí uzeniny. Pokud chcete chuť přiblížit starým lahůdkám, nekrájejte suroviny nahrubo. U vlašského salátu rozhodují malé, pokud možno stejnoměrné kostičky víc, než by se mohlo zdát.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
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